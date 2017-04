Campagne électorale des législatives, PLJ : Servir le socle de la République 

«Il n’y a pas plus antinomique que de nourrir l’ambition de bâtir un État sans se débarrasser des réflexes médiocres et improductifs, mais aussi et surtout de la pratique de la corruption.»

Le parti pour la liberté et la justice (PLJ) a entamé le premier jour de la campagne électorale par une cérémonie de prestation de serment effectuée par les candidats à la tête des listes des vingt wilayas dans lesquelles le parti est présent. Les candidats qui ont prêté serment devant le président du parti, M. Mohamed Saïd, se sont engagés à rester fidèles au pays et à sa glorieuse Révolution, d’être fidèles au parti et à ses principes, et de respecter la Constitution et la loi, ainsi que les promesses tenues aux citoyens durant la campagne. «Cette cérémonie de prestation de serment est pour nous plus qu’un simple événement. Elle incarne le symbole de notre engagement sur l’honneur à servir la patrie et ses idéaux, mais c’est aussi un rappel aux candidats pour assumer leur responsabilités devant Dieu et le peuple», a indiqué Mohamed Saïd, à cette occasion, rappelant l’importance que revêt ce serment et sa place dans «la juste cause», pour laquelle milite le parti aux prises de positions fidèlement assumées par ses militants dans le cadre de leur engagement envers les citoyens.

«Au PLJ, nous faisons de la jonction de la parole à l’acte, notre credo», dit encore M. Mohamed Saïd. Selon ses dires, la vocation première d’un parti politique est de contribuer à la consolidation des institutions de l’État, sa stabilité et son développement économique. «Ce sont les principaux axes de notre programme que nous comptons défendre à bras-le-corps tout au long de cette campagne électorale. Que ces législatives du 4 mai puissent servir de nouvelle étape permettant l’émergence de compétences et de personnes intègres qui sauront garantir une gestion saine et honnête des affaires publiques», a-t-il dit.

Sur un autre volet, et s’agissant de ses instructions adressées aux candidats du parti, M. Mohamed Saïd a surtout mis l’accent sur la préservation de la bonne réputation du parti qui jouit, a-t-il insisté, d’«une aura certaine auprès de l’opinion». Il assure que même si sa formation n’aurait pas de résultats «positifs», à l’issue de la prochaine compétition électorale, il n’en demeure pas moins que son objectif initial d’être en lice à ce rendez-vous des urnes n’est autre que de contribuer à l’édification d’un État de droit. «Ce qui passe nécessairement, argue M. Mohamed Saïd, par une lutte acharnée contre l’impunité, le trafic d’influence, la corruption et autre fléaux sociaux qui minent la stabilité du pays». «Il n’y a pas plus antinomique que de nourrir l’ambition de bâtir un État sans se débarrasser des réflexes médiocres et improductifs, mais aussi et surtout de la pratique de corruption», dit-il.

L’ancien ministre de la Communication a par ailleurs plaidé «pour la mise en place de réformes profondes, dans le cadre d’un consensus national pour concrétiser le changement souhaité par le peuple algérien à travers la consécration de l’indépendance de la justice et l’instauration de la cohésion et de la stabilité au sein de la société». Mohamed Saïd a appelé enfin les candidats à faire preuve de vigilance le jour du scrutin, afin de préserver et de protéger les voix des citoyens.

Salima Ettouahria