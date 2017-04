Campagne électorale des législatives : voter en force

Citoyens d’El-Oued : « Les candidats doivent faire preuve d’intégrité et d’engagement. »

«Tous les moyens humains et matériels pour le succès des élections sont réunis, des mesures ont été prises afin de permettre aux candidats de bien gérer et d’accomplir leur campagne électorale qui se déroulera du 9 au 30 avril.» Telles sont les assurances faites par le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales. M. Nouredine Bedoui, qui s’est exprimé, hier à la radio nationale, a fait savoir que son département coordonne, d’une manière efficace, avec les communes des 48 wilayas, afin d’assurer la disponibilité des salles publiques et des espaces qui seront mis à la disposition des candidats. Bedoui informe également que pas moins de 4.734 espaces publics ont été réservés à l’animation des meetings, soit une augmentation de 388 espaces par rapport aux législatives de 2012. Dans la même optique, il a tenu à préciser qu’après la révision annuelle des listes électorales, 299 centres de vote supplémentaires ont été mis en place pour atteindre un total de 12.089 centres, et ce en plus de la création de 2.050 bureaux de vote pour l’accueil des nouveaux inscrits et électeurs des familles relogées, soit un total de 52.273 bureaux de vote. Le ministre a affirmé que des instructions strictes ont été transmises à l’ensemble des administrations et des cadres relevant de son secteur, pour mettre tout en œuvre pour réunir toutes les conditions humaines et matérielles afin d’assurer le succès et le bon déroulement des futures élections, tout en insistant sur le devoir national des élus et de tout un chacun concerné de près ou de loin par cet important évènement.



Participer en force aux législatives



Par ailleurs, le ministre a appelé les citoyens à participer en force aux législatives du 4 mai prochain, pour préserver la paix et la stabilité. «Les prochaines échéances constitueront une opportunité pour le peuple algérien d’exprimer sa volonté, de défendre les acquis nationaux et de sauvegarder la sécurité, la quiétude et la stabilité du pays», a-t-il affirmé. Le ministre a, à cet égard, appelé à préserver les divers acquis en vue de sauvegarder notre sécurité et notre stabilité, ainsi que la quiétude des citoyens, «afin que nous puissions concrétiser tous les objectifs, pour lesquels l’administration mobilisera tous les moyens pour permettre à tout le monde d’accomplir ce devoir et ce droit national dans les meilleures conditions». «Les législatives nous offrent l’opportunité, en tant qu’algériens, d’adresser un message fort pour dire que nous sommes solidaires et soucieux de la préservation de notre nation, notre stabilité et notre quiétude, et que nous nous tenons aux côtés des institutions de l’État, à leur tête l’Armée nationale populaire (ANP) et les institutions sécuritaires, pour défendre notre chère patrie», a ajouté le ministre. M. Bedoui n’a pas manqué de donner des directives et orientations en rapport, notamment, avec l’encadrement des centres et bureaux de vote, leurs dotations en équipements nécessaires, la disponibilité des transports le jour du scrutin, pour permettre un meilleur déroulement de l’opération.

Sarah A. Benali Cherif