M. Sellal à Djelfa : maîtriser l’inflation des prix des fruits et légumes

De notre envoyé spécial : Karim Aoudia

« Pas de place au désespoir. »

«Notre seul et unique adversaire, c’est bel bien le pessimisme et ses adeptes malhonnêtes qui sèment le doute et tentent de distiller des propos mensongers dans le but malsain d’attenter à la confiance des citoyens en leur État et à son avenir pourtant prometteur.»

C’est là un extrait du discours du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, lors de sa rencontre avec les représentants de la société civile de la wilaya de Djelfa, hier au siège du Théâtre régional Ben-Bouzid-Ahmed dit Attalah. Il enchaîne en évoquant les prochaines élections législatives qui constituent, de l’avis du Premier ministre, une opportunité pour barrer la route aux partisans du pessimisme. «Le vote est à la fois un droit et un devoir», indique M. Sellal qui considère que le scrutin du 4 mai prochain est «une étape importante dans le processus d’édification des institutions de l’État, et qui intervient au lendemain d’une série d’amendements novateurs introduits dans la nouvelle Constitution amendée consacrant la souveraineté du peuple dans le choix de ses représentants». «Le 4 mai prochain, il nous est demandé à toutes et à tous, poursuit le Premier ministre, de lancer un message fort d’espoir au peuple algérien, et plus particulièrement au Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et dont le contenu ne pourra que certifier davantage notre attachement à notre souveraineté nationale, notre unité et notre stabilité.» Sur un autre volet, le Premier ministre a indiqué que «le Chef de l'État a initié une politique de développement tous azimuts sur le principe de la justice sociale favorisant l’émergence du progrès dans toutes les régions». Le Chef de l’État, appuie encore M. Sellal, «a de tout temps été convaincu que les Algériens ont le droit aux services publics, à la sécurité, à la santé, l'éducation, le logement, le transport et autres, et ce quel que soit leur niveau social ou leur lieu de résidence». Les programmes spéciaux initiés par l’État pour le Sud et les Hauts-Plateaux sont la consécration de ce principe à chaque fois réitéré par le Chef de l’État, dit encore M. Sellal. «Nous sommes déterminés à poursuivre et à renforcer, dans les années à venir, tous les efforts jusque-là consentis en matière de développement, tout en préservant les acquis sociaux du citoyen», soutient le Premier ministre, en mettant l’accent sur une exploitation efficiente du potentiel dont disposent les régions du Sud et les Hauts-Plateaux, notamment dans les domaines de l’agriculture et de l’industrie, ainsi que dans d’autres secteurs d’activité.



Promouvoir les produits agricoles de Djelfa pour l’exportation



Promouvoir au mieux les exportations, cet objectif s’insère parmi ceux du gouvernement, à travers l’application du nouveau modèle de diversification économique, par ailleurs réaffirmé d’entrée par le Premier ministre, dès l’entame de sa visite de travail, hier dans la wilaya de Djelfa. En effet, à l’inauguration d’un projet d’abattoir avicole construit par le groupe Khider Abdelkader, dans la commune d’Aïn Oussara, M. Sellal, tout en saluant la qualité de cet investissement réalisé par ledit opérateur privé, ne manquera pas toutefois de souligner l’exigence de dynamiser l’action d’exportation de la viande blanche produite dans cette nouvelle manufacture. Il s’agit d’un abattoir qui est mis en œuvre selon des normes ultramodernes et doté d’une capacité de production atteignant les 2.000 dindons et 6.000 poulets par heure.

Le Premier ministre, qui s’est enquis de ces données, a très vite mis en exergue, dans ses propos, la nécessité d’équiper ce nouveau projet réceptionné d’experts, ainsi que de chercheurs universitaires dans l’ objectif de favoriser l’exportation. Autre instruction formulée par M. Sellal, mettant en relief l’importance «de produire localement les aliments de bétail dans le but de réduire l’importation de cette matière première». Aussi, le Premier ministre ne manquera pas d’insister sur l’optimisation de la gestion de ce nouveau abattoir avicole, en recourant, dit-il, aux technologies requises en la matière.

Pour l’étape suivante de sa visite de travail, le Premier ministre, qui s’est rendu dans cette wilaya, en compagnie d’une importante délégation ministérielle; a inspecté le projet de réalisation d’un marché de gros à vocation régionale, en cours de construction à Aïn Oussara. Intransigeant sur la maîtrise des délais, il a surtout insisté dans ses déclarations sur la réception de ce marché de gros au plus tard à la fin de l’année en cours. Sa mise en exploitation devra intervenir dès le début 2018, a-t-il recommandé. «Notre sommes confrontés à un problème d’inflation qui est dû essentiellement au manque de marchés de gros qui assurent la fonction de régulateurs et garantissent une meilleure disponibilité en approvisionnement des différents produits agricoles», a expliqué le Premier ministre. «Ce manque à gagner dans la mise en place des marchés de gros a surtout profité aux spéculateurs qui sont à l’origine de l’inflation des prix», a-t-il dénoncé. «Il nous faut stabiliser le marché national, et, dans cette optique, le rôle des marchés de gros est important», a ajouté M. Sellal, insistant, encore une fois, sur la mise en place d’un système de gestion efficient de ce nouveau projet.



Durcir la lutte contre la bureaucratie



Toujours à Aïn Oussara, le Premier ministre a également inspecté le projet de réalisation d’une centrale électrique de 1.262 mégawatts. Ce projet étant initié dans le cadre de la mise en œuvre du programme national des énergies renouvelables, M. Sellal tiendra à mettre en exergue la nécessité de consacrer, à travers sa mise en exécution, «une nette amélioration de l’image de la société Sonelgaz». S’agissant de la nouvelle centrale électrique d’Aïn Oussara , il a surtout insisté sur son intégration optimale au sein de son environnement, en plaidant, notamment, pour «la préservation de son micro-climat». Pour dynamiser le rendement du secteur de l’agriculture, qui se décline comme un véritable atout d’excellence pour le développement local à Djelfa, le Premier ministre a inspecté la ferme agricole des frères Aïssou, s’étendant sur une superficie de 250 ha d’oliviers, dans la commune de Benhar. Sur place, un exposé lui a été présenté, ainsi qu’à la délégation qui l’a accompagné à Djelfa. L’exposé traite du nouveau projet agricole à El-Guernini et qui consiste en la mise en place d’une ferme d’élevage de 3.000 vaches laitières, ainsi que d’une unité de production de poudre de lait.

À ce propos, il fera savoir que concernant ce produit, il devient impératif de réduire, autant que faire se peut, la facture d’importation qui avoisine les 800 millions de dollars annuellement consentis par l’État. M. Sellal a fait part du soutien des hautes autorités de l’État à l’égard de ce projet de création d’unité de production de poudre de lait à Djelfa, en mettant en place tout l’accompagnement nécessaire pour sa réalisation et sa mise en exploitation à l’horizon 2019, comme c’est le cas des délais retenus pour deux autres projets similaires, le premier à Constantine et le second à Aïn Defla.

Dans ses instructions, le Premier ministre a surtout mis en garde contre la persistance de certaines pratiques bureaucratiques à bannir, a-t-il insisté dans le traitement des dossiers d’investissement agricole.

D’autre part, lors de son inspection du nouveau pôle urbain de Berrebih (7.600 logements), sis au chef-lieu de la wilaya de Djelfa, M, Sellal a procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation de l’École des métiers des travaux publics, tout comme il a présidé une cérémonie de remise des clés à plusieurs bénéficiaires de logements LPP. Toujours au chef-lieu de la wilaya, M. Abdelmalek Sellal a inauguré un nouvel hôpital de 240 lits, non sans insister sur la qualité du service des urgences, mais aussi sur l’optimisation de certaines spécialités au niveau de cette nouvelle infrastructure, telles que la chimiothérapie et l’oncologie.

Autre inauguration ne manquant pas d’importance, le nouveau pôle universitaire de Djelfa, à propos duquel le Premier ministre a insisté sur son rayonnement en tant que véritable vivier de savoir ouvert sur le monde de la science.

K. A.