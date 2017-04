Le président Bouteflika décerne des médailles de l’ordre de mérite national au rang de « Athir » et « Achir » à des hommes de lettres, de l’art, des chercheurs et des académiciens : Consécration du mérite

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a décerné des médailles de l’ordre de mérite national au rang de «Athir» et «Achir» à des hommes de lettres, de l’art, des chercheurs et des académiciens, selon des décrets présidentiels publiés dans le Journal officiel no 20. En effet, selon le décret présidentiel du 28 mars 2017, portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de «Athir» à titre posthume, le Président Bouteflika a décerné cette médaille à M. Boualem Bessaïh, homme de lettres et écrivain. Le Président Bouteflika a décerné, également, la médaille de l’ordre du mérite national, au rang de «Achir», à titre posthume, selon un autre décret présidentiel, à MM. Abderrahmane Hadj Salah, académicien et chercheur linguistique, Abou Laïd Doudou, écrivain, traducteur et académicien, Nabhani Kribaâ, philosophe et penseur, Cheikh Bouamrane, philosophe, penseur et académicien, Mouloud Mammeri, penseur, écrivain et anthropologue, Chaâbane Ouahioune, écrivain et romancier, Djamel Amrani, poète, Brahim Beladjrab, artiste et chercheur en patrimoine, Amar Aït Zaï (Amar Ezzahi), artiste populaire, Tayssir Akla, musicien et artiste, Ahmed Ben Bouzid (Cheikh Attalah), artiste et homme de théâtre, Mohamed Salim Riad, réalisateur cinématographique, Hadj Rahim, réalisateur cinématographique, et à Mmes Yamina Mechakra, écrivain et chercheur universitaire, et Baya Mahieddine (Fatma Hadda), artiste peintre. Le Chef de l’État a aussi décerné la médaille de l’ordre du mérite national au rang de «Achir» à MM. El-Cheikh Saïd Kaâbache, savant et exégète du saint Coran, Abdelmadjid Meskoud, artiste, Houari Blaoui, artiste, Akli Yahiatene, artiste, Mounir Bouchenaki, expert en archéologie, Lounis Aït Menguelet, poète et artiste, Mohamed Lamari, artiste, Larbi Dahou, écrivain et poète, Mohamed Salah Sedik, écrivain, Choukri Mesli, artiste plasticien, Nacerddine Saïdouni, historien, Mohamed Abou El- Kacem Khemar, poète, et Fadhel Noubli, musicien, ainsi que Mmes Hasna El-Bacharia, artiste, et Djouher Amhis Ouksel, écrivain et éducatrice.

Ce décernement intervient conformément à la Constitution, notamment ses articles 91 (6 et 10) et 143 (alinéa 1er), à la loi no 84-02 du 2 janvier 1984 portant création de l’ordre du mérite national et au décret n 84-87 du 21 avril 1984 modifié et complété portant organisation et fonctionnement du Conseil de l’ordre du mérite national. (APS)