Attaque terroriste de Stockholm et double attentat à la bombe contre des églises en égypte : L’Algérie condamne avec force

L'Algérie condamne «avec force» l'attaque terroriste perpétrée vendredi dernier par un homme à bord d'un camion qui a renversé des passants dans le centre de la capitale suédoise, Stockholm, et le double attentat à la bombe contre des églises en Égypte, a indiqué hier le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.

«Nous condamnons avec force l'attaque terroriste lâche perpétrée dans la capitale suédoise, Stockholm », a dit M. Benali Cherif dans une déclaration à l'APS. « Face à cet acte de terreur, nous présentons nos condoléances aux familles des victimes de ce crime ignoble et assurons de notre solidarité le gouvernement et le peuple du Royaume de Suède », a-t-il ajouté. « Le terrorisme représente aujourd'hui une menace grave à laquelle la communauté internationale doit dans son ensemble faire face avec la détermination et les moyens requis », a encore souligné le porte-parole du ministère. Vendredi dernier, un attentat au camion bélier a été commis par un homme dans une rue commerçante très fréquentée dans le centre-ville de Stockholm, faisant au moins quatre morts et 15 blessés.

L'Algérie a condamné « avec force » hier par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif, les deux attentats à la bombe contre deux églises dans les villes de Tanta et d'Alexandrie, dénonçant une nouvelle fois le terrorisme sous toutes ses formes. « Nous condamnons avec force les deux attentats terroristes à la bombe qui ont visé dimanche deux églises dans les villes de Tanta et d'Alexandrie en Egypte », a déclaré à l'APS le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. « Ces deux attentats abjects contre des lieux de culte et de paisibles fidèles sont des actes terroristes en contradiction avec toutes les valeurs humaines et morales », a ajouté M. Benali Cherif, soulignant qu'ils « ne sauraient en aucun cas entamer la détermination de l'Egypte et de son peuple à poursuivre la lutte contre le terrorisme et à préserver la paix et la sécurité ».

« Tout en réitérant notre condamnation du terrorisme sous toutes ses formes, nous présentons nos condoléances aux familles des victimes de ces deux actes criminels et exprimons notre entière solidarité avec le gouvernement et le peuple égyptiens.»

Au moins 43 morts à tanta et en alexandrie

Deux attentats à la bombe revendiqués par le groupe terroriste autoproclamé « État islamique (EI, Daech) » ont visé hier des églises coptes en Égypte, faisant au moins 27 morts dans la ville de Tanta et 16 morts à Alexandrie, selon un nouveau bilan officiel. Un précédent bilan faisait état de 38 morts. L’attentat d’Alexandrie, la grande ville du nord du pays, a été perpétré par un kamikaze « équipé d’une ceinture explosive », qui a tenté de pénétrer dans l’église Saint-Marc où se trouvait le pape copte orthodoxe Tawadros II, à l’occasion de la fête des Rameaux. Des policiers l’en ont empêché, et il s’est alors fait exploser, selon le ministère de l’Intérieur. L’Église copte a rapidement précisé que son chef n’avait pas été atteint, et qu’il se « porte bien ». Le ministère n’a pas expliqué comment l’attentat de Tanta avait été commis. Les deux attaques ont été revendiquées, en début d’après-midi, par l’« EI ». Le premier attentat a eu lieu peu avant 10h (08h00 GMT), en plein célébration des Rameaux dans l’église Mar Girgis (Saint-George) de Tanta, une grande ville située à une centaine de kilomètres du Caire, dans le delta du Nil. Le bilan s’est rapidement alourdi, montant à 27 morts et 78 blessés, selon le ministère de la Santé. Quelques heures plus tard, une autre explosion a frappé l’église Mar Morcos (Saint-Marc) à Alexandrie, faisant 16 morts et 41 blessés, selon un bilan actualisé du ministère de la Santé.

Le Premier ministre égyptien Chérif Ismaïl a condamné l’attentat de Tanta, soulignant « la détermination de l’État à éradiquer de tels actes terroristes, et éliminer à la racine le terrorisme ».