Réunion entre des délégations du Conseil de la nation et le Congrès américain : Renforcement des relations

La délégation de membres du Conseil de la nation conduite par le président de la commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté à l'étranger, Mohamed Tayeb Laskri, et la délégation des collaborateurs parlementaires au Congrès américain ont affirmé lors d'une réunion à Alger, l'importance de la coopération au plan parlementaire entre les deux pays à travers des « mécanismes susceptibles de contribuer au renforcement et à l'enrichissement des relations », a indiqué un communiqué de cette institution.

La rencontre qui s'est déroulée en présence de l'ambassadrice des Etats-Unis à Alger, Joan Polaschik, a permis à la délégation américaine de « prendre connaissance du Conseil de la nation, de ses prérogatives et de ses missions notamment après l'amendement constitutionnel du 7 février 2016, et le contrôle de l'activité gouvernementale à travers les mécanismes juridiques dont les questions orales, les séances d'écoute et les visites sur le terrain. L'entrevue a été également une opportunité pour évoquer certains aspects des relations entre les deux pays notamment parlementaires. Les deux parties ont souligné d'autre part, l'importance de la coopération au plan parlementaire à travers des mécanismes en mesure de contribuer au renforcement et à l'enrichissement des relations.