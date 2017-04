Médias publics : Regroupement des journaux publics en un groupe de presse

Les six médias publics (El-Moudjahid, Echaâb, El-Massa, Horizons, El-Djoumhouria et Ennasr) seront rassemblés dans un même groupe de presse à terme, a-t-on appris hier auprès du ministère de la Communication.

Ce groupe sera dirigé par un président-directeur général unique, et des directeurs exécutifs des quotidiens publics. Ceux-ci pourraient être regroupés par langue, comme il n’est pas exclu que des quotidiens soient transformés en hebdomadaires, à l’image de leurs illustres prédécesseurs Algérie Actualités et Révolution africaine.

Deux autres groupes seront également créés dans la même foulée et suivant le même encadrement organique (PDG et directeurs exécutifs).

Il s’agit du groupe communication comprenant, notamment l’Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP), et le groupe Imprimeries qui réunira les imprimeries localisées dans les différentes régions du pays.

En discussion depuis plus d’un an, ce projet de réaménagement des Entreprises publiques économiques (EPE) du secteur de la communication, soumises à ce titre aux lois du marché, vise à viabiliser et à développer ces entreprises, sans toucher aux salaires des personnels et aux effectifs. Cette reconfiguration des journaux publics, actée par le Conseil de participation de l’État (CPE), vise à faire face aux difficultés économiques de ces entreprises, ainsi qu’au déclin des médias publics qui souffrent d’une «désaffection du public». Le ministre de la Communication, Hamid Grine, a assuré hier, les responsables de ces médias publics, au cours d’une réunion tenue au siège de son ministère, qu’il n’est pas envisagé de réduire les effectifs ou les salaires, comme l’ont laissé entendre certaines sources.

Mais, a-t-il soutenu, nous ne pouvons pas ignorer «la désaffection» qui frappe les médias publics et les difficultés économiques qui s’en sont suivies, à l’exception relative des médias qui assument encore une fonction utilitaire et symbolique. Le projet de réorganisation a été approuvé au cours d’une réunion du Conseil de participation de l’État, présidé par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, tenue au début du mois d’avril. (APS)