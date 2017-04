Campagne électorale des législatives : Les partis unanimes quant à une participation massive

FLN

Régler les problèmes des citoyens

«Tahya le FLN, maâk maâk ya Sid-Ahmed» (vive le FLN. Nous sommes tous avec toi Sid Ahmed), c’est ainsi qu’a été accueilli Sid-Ahmed Ferroukhi, la tête de liste du Front de libération nationale à Alger, par les citoyens de la capitale, où il a animé son meeting, hier à la commune de Raïs-Hamidou. Les youyous et les applaudissements ont retenti à l’entrée de la salle, chose qui lui a permis de prendre la température. Sur la tribune, il s’est retrouvé en terrain conquis. Il lance : «Merci pour l’accueil. Raïs-Hamidou est une commune qui a enfanté de grands hommes et de grands martyrs.» Il a fait savoir que «le FLN s’est toujours engagé à régler tous les problèmes des citoyens, notamment ceux de cette wilaya, et surtout l’habitat qui est un problème majeur dont nous nous acharnons à nous en débarrasser définitivement». Avant cela, une ambiance chaleureuse lui a été réservée par les citoyens de la Haute-Casbah, jusqu'à Bab El-Oued, surtout les jeunes, d’où la reconnaissance par Ferroukhi de toute cette ambiance qui lui permet de poursuivre son œuvre.

Ceci fera dire au candidat que «nous sommes porteurs d’un projet de paix, et nous devons mettre la main dans la main pour la construction de l’Algérie». L orateur rappelle que la stabilité de l’Algérie reste tributaire de la sauvegarde de l’unité, avec la conjugaison des efforts de tous les enfants de l’Algérie.

Kafia Ait Allouache

---------------///////////////////

RND

Poursuivre la marche en dépit de la crise

Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Ahmed Ouyahia, a affirmé, hier à Guelma, que le «train du développement» en Algérie doit poursuivre sa marche, en dépit de la crise économique et du recul des recettes pétrolières. S'xprimant, lors d'un meeting populaire en ce premier jour de campagne électorale pour les législatives du 4 mai prochain, M. Ouyahia a indiqué que la poursuite de la politique d’appui à l’investissement, à l’agriculture et aux couches sociales précaires est «à la base de la préservation des acquis». Le SG du RND a indiqué que «l’État doit s’armer de courage dans le domaine de l’appui aux agriculteurs et de l’amélioration du climat d’investissement industriel», appelant à la création d’une «instance nationale» en charge de l’orientation des investisseurs potentiels vers les divers secteurs en fonction des atouts de chaque région du pays. Mettant l’accent sur les «réalisations faites sous la politique éclairée du Président de la République Abdelaziz Bouteflika», dont le remboursement de la dette extérieure et la constitution de réserves financières pour affronter les crises éventuelles, il a souligné l’importance de «la mise en place de règles de transparence et d’équité en matière de développement social et de soutien des catégories précaires». M. Ouyahia a présenté nombre de propositions contenues dans le programme de sa formation politique, dont la révision de certaines conditions d’accès au logement social, pour inclure les travailleurs aux salaires inférieurs à 70.000 DA, et l’instauration d’une aide aux citoyens pour la location d’habitation. Après avoir exhorté les citoyens à participer massivement au vote et à choisir les listes de son parti, il a assuré que les futurs élus du RND prendront l’engagement d’exécuter le programme électoral du parti basé sur les quatre fondements de la défense de l’unité nationale, l’amélioration de la gestion publique, l’accomplissement du bond économique et la poursuite de la politique sociale. (APS)

---------------///////////////////

Front El-Moustakbal

Exprimer son choix

Le coup d'envoi de la campagne électorale du Front El- Moustakbal a été donné, hier, par son président Abdelaziz Belaïd qui a appelé, à partir du siège de son parti à Alger, les citoyens à prendre massivement le chemin des urnes, le 4 mai prochain. «Le peuple doit exprimer sa voix, si le peuple vote, il n’y aura pas de manipulation de voix, mais s’il s’abstient, d’autres voteront à sa place», a déclaré le patron du Front El-Moustakbal, avant d’ajouter que «le peuple est la source du pouvoir, ce qui lui permet de jeter les bases de la démocratie dans notre pays». «Répondre présent aux suffrages, c’est faire acte de militantisme», dit-il.

Sur l’information selon laquelle des partis ont eu des garanties d’avoir des quotas, l’ancien candidat à l’élection présidentielle niera ce fait, et affirmera sa conviction que les législatives du 4 mai 2017 ne sont assorties d’aucun quota à distribuer aux partis politiques participants. Intervenant lors de la conférence de presse servant d'entame de la campagne électorale, M. Belaïd a indiqué que les partis doivent utiliser la «langue de la franchise, loin des insultes et des injures», indiquant que les formations politiques doivent «penser à l’avenir du pays avant toute chose», tout en espérant «un avenir radieux pour le pays, dont le centre d’intérêt est le citoyen».

Déterminé à apporter sa pierre à l’édifice de la démocratie en Algérie, l’ex-candidat à la présidentielle du Front El-Moustakbal affirme que les pouvoirs publics et les formations politiques «doivent absolument réunir leurs efforts et travailler ensemble afin de trouver des solutions pour la stabilité du pays». «Le dialogue réel entre l’État et les partenaires politiques est la bonne solution», lance-t-il.

Mohamed Mendaci

--------------//////////////////

Les partis unanimes quant à une participation massive



Comme attendu, les chefs des partis politiques en lice pour les prochaines élections législatives ont mis à profit le lancement, hier, de la campagne électorale, pour appeler les Algériennes et les Algériens à aller voter «massivement» le 4 mai prochain, et mettre en avant l’importance d’élire une Assemblée «forte et crédible».



MPA : Attachement aux institutions

À l’exemple du président du MPA qui pense, depuis Mostaganem, où il a animé un meeting populaire, qu’une forte participation à ce scrutin démontrera aux «ennemis» de l’Algérie que le peuple est «fortement attaché» à la démocratie et aux institutions du pays. «En votant massivement, nous pouvons prouver aux plus sceptiques notre détermination, toutes couches confondues, à relever les défis pour édifier une démocratie pacifique, libre et intègre, qui reste la seule voie pour la pérennité de la paix et la stabilité du pays», a assuré Amara Benyounès, qui indique que le Mouvement populaire algérien adopte un discours «franc, loin de toute surenchère».



Alliance : La proximité comme entame

Du côté de l'Alliance constituée du Mouvement de la société pour la paix, et le Front du Changement (MSP-FC), on a choisi, pour ce premier jour de campagne, une rencontre de proximité organisée au cœur de la capitale, entamée depuis la place Émir-Abdelkader de la rue Larbi-Ben-M’hidi, un lieu chargé d’histoire et de symboles. Se trouvant donc pas loin du marché parallèle de la devise du port Square, Abderazak Mokri et Abdelmadjid Menasra ont profité de cette opportunité pour appeler à «l'organisation» du marché de la devise et à «l'intégration» de son marché parallèle pour la relance de l'économie nationale.



RCD : un nouveau départ

«Nous allons informer, sensibiliser et mobiliser les citoyens autour de données objectives et avec un argumentaire crédible. Il n'est pas vrai que l'on ne peut pas soulager les problèmes moraux et matériels que vit une partie de la population, pour restituer l'espoir et, partant, susciter le désir de tous pour s'impliquer et combattre le pessimisme et la perte d'espoir ambiants», a expliqué le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie qui a soutenu que l'opportunité offerte au RCD par cette campagne électorale était l'occasion de dire que «rien n'est perdu» devant la «panique» et le «défaitisme» du gouvernement qui distille la «confusion» à «longueur de discours». «Là où le RCD est présent, il démontrera que le mandat parlementaire pouvait être exécuté dans le cadre des lois, et qu'il sera toujours conforme à la confiance de l'électeur. Nous sommes confiants en la mobilisation de tous nos militants, à travers un travail de sensibilisation au programme et aux idées du parti, pour rafler le maximum de sièges, en dépit d'une rude concurrence», a assuré Mohcen Belabbès.



FNA: consolider l’unité nationale

Dans la wilaya d’Aïn Defla, à El-Attaf plus précisément, le président du Front national algérien a affirmé qu'une participation massive aux prochaines élections législatives constitue un moyen à même de «consolider» l’unité nationale et de «mettre en échec» les desseins de ceux qui veulent lui «porter atteinte», soutenant que le boycott de ce rendez-vous électoral est un acte «irresponsable», susceptible de constituer une «opportunité» pour ceux qui veulent «maintenir le statu quo». «Notre parti axera son discours davantage sur le programme que sur les candidats, et les aspects socio-économiques prédomineront lors de cette campagne électorale», a fait savoir le président du FNA qui notera que la formation possède un «ancrage national». Touati a appelé par ailleurs à «lutter» contre le régionalisme sous toutes ses manifestations, et rappelle que depuis la nuit des temps, l’islam a constitué un «rempart» ayant contribué à la «sauvegarde» de l’unité nationale.



FFS : porteur d’un projet politique

À Ghardaïa, le FFS a affirmé, par la voix de son premier secrétaire, qu’il est «porteur d’un projet politique et stratégique qui vise à sauver l’Algérie de l’aventurisme et de la politique unique». S’exprimant lors d’une conférence de presse, Abdelmalek Bouchafa a indiqué que son parti a choisi de lancer sa campagne électorale à partir de la vallée du M’zab, malgré l’absence d’une liste électorale dans la wilaya, qu’il qualifie d’«indissociable de l’Algérie et qui constitue une vision et un exemple concret de la citoyenneté et de la société civile dans le développement durable».

S. A. M.

-----------------/////////////////////

Avis d’élécteurs

Étudiante en droit pour devenir avocate, Fatiha n’est pas du tout de l’avis de Salim, Pour elle, il faut au contraire «bien choisir nos députés de demain et ne pas laisser le hasard décider à notre place». Fatiha estime qu’«il existe des personnes intègres qui viennent avec des idées nouvelles et qui peuvent changer les choses, pour peu qu’on réussisse à les identifier et à leur donner l’opportunité d’accéder à l’Assemblée populaire».

Pour Kamel, 32 ans, comptable dans un cabinet privé, «les partis et candidats qui vont se présenter à ces élections législatives doivent mettre en avant l’intérêt suprême du pays et reléguer en arrière-plan les intérêts partisans». Pour ce jeune financier, «l’euphorie de la campagne électorale fera dire aux candidats des promesses irréalisables».

Ammar, jeune avocat, estime que «les candidats à la députation pour la prochaine élection doivent avoir un niveau culturel convenable et être politiquement corrects, ils doivent au moins savoir parler». Ce jeune banquier acquiesce et considère que les députés font beaucoup plus acte de présence, que de la véritable politique. Pour rétablir le contact avec des jeunes dégoûtés par les affaires politiques, désintéressés par des élections qui les dépassent, les partis politiques et les candidats essayent un tant soit peu d’effacer ces préjugés et de se rapprocher de ces électeurs. Il faut donc utiliser des moyens novateurs qui leur correspondent.

Le numérique s'impose donc logiquement pour Abdelkrim, militant du MPA, étudiant en droit, qui que «tout ce qui est numérique parle beaucoup plus aux étudiants, parce que c'est une plateforme sur laquelle ils ont beaucoup plus d'accès. C'est aussi un biais pour présenter, découvrir, comparer les programmes de manière apolitique et neutre».

F. L.

---------------///////////////////

Aujourd’hui

RND/Souk Ahras :

Meeting (10h) animé par le secrétaire général du parti, Ahmed Ouyahia.

Tébessa: Meeting (14h), animé par M. Ouyahia.



PT/Sétif :

Meeting à la salle omnisports Kechkouchi -Mohamed-Salah à El-Eulma (10h), animé par la secrétaire générale du parti, Louisa Hanoune.

Batna : Meeting à la maison de la Culture Mustapha-Benboulaïd (15h30), animé par Mme Hanoune.



RCD/Alger :

Rencontres de proximité dans les quartiers de l'ouest de la capitale (Chéraga, Dély Ibrahim, Baïnem et Aïn Benian) (9h30), animées par le président du parti, Mohcine Belabbas.



ANR/Tébessa :

Meeting à la salle de cinéma Maghreb (14h), animé par le SG du parti, Belkacem Sahli.



MPA/Bordj Bou-Arréridj :

Meeting à la salle des fêtes El-Bachir-El-Ibrahimi (9h), animé par le président du parti, Amara Benyounès.

M’sila : Meeting à la salle omnisports (15h), animé par le président du parti M. Benyounès.



MSP/Illizi :

Meeting à la maison de la Culture Athmane-Bali (17h), animé par le président du parti, Abderrazak Mokri.



TAJ/Bouira :

Meeting à la salle des fêtes à Sour El Ghozlane (10h), animé par le président du parti, Amar Ghoul.

Bord Bou-Arréridj : Meeting à la salle des fêtes (17h), animé par M. Ghoul.



FNA/Mostaganem :

Meeting à la salle omnisports de Sirat (10h), animé par le président du parti, Moussa Touati.

Oran : Meeting à la cinémathèque Essaâda (13h), animé par M. Touati.

Sidi Bel-Abbès : Meeting à la cinémathèque de la ville (16h), animé par M. Touati.



Front El-Moustakbel/Boumerdès :

Meeting animé à la maison de Jeunes Saïd-Sennani (14h30), animé par le président du parti, Abdelaziz Belaïd.

M’sila : Meeting du président de l’Union nationale pour le développement, Mahfoud Gheraba, (17h), à la bibliothèque centrale. (APS)