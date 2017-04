Campagne électorale des législatives, HIISE : Hisser La compétition au niveau souhaité

La Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) a mis l'accent sur la nécessité de saisir l'occasion du lancement de la campagne électorale pour les législatives pour hisser la compétition politique au niveau souhaité, réaffirmant son entière disposition à veiller à la transparence du processus électoral, en coordination avec les partenaires politiques concernés par cet important rendez-vous électoral.

Dans un communiqué coïncidant avec le lancement de la campagne électorale des législatives, intervenant à l'issue de la clôture des candidatures et de la validation de 940 listes électorales, la HIISE a appelé à saisir cette occasion «pour hisser la compétition politique au niveau souhaité».



Les partis tenus de respecter leur programme partisan



Les candidats, au titre de partis politiques, qui prennent part aux élections législatives sont tenus de respecter leur programme partisan, selon les dispositions de la loi organique portant régime électoral du 25 août 2016. En effet, conformément à l'article 176, de cette loi, dans son titre VI intitulé «de la campagne électorale et des dispositions financières», il est clairement précisé que «durant la campagne électorale, les candidats, au titre de partis politiques, sont tenus de respecter leur programme partisan et, pour les candidats au titre d'indépendants, sont tenus de respecter leur programme électoral». Le même article souligne que «en tout état de cause, les candidats sont tenus de respecter les dispositions de la Constitution». Dans le même contexte, le texte indique dans l'article 177 que «tout candidat aux élections locales, législatives ou présidentielles, dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d'un accès équitable aux médias audiovisuels nationaux autorisés à exercer en application de la législation et de la réglementation en vigueur». Selon le même article, la durée des émissions accordée pour les élections législatives et locales, «varie en fonction de l'importance respective du nombre de candidats présentés par un parti ou groupe de partis politiques», notant que les candidats indépendants, regroupés de leur propre initiative, bénéficient également des dispositions du présent article dans les mêmes conditions. Pour ce qui est du droit d'accès aux médias audiovisuels nationaux autorisés à exercer, la loi mentionne que les formations politiques bénéficieront de ce droit de manière équitable, en application de la législation et de la réglementation en vigueur, précisant que les autres modalités de publicité des candidatures sont déterminées par voie réglementaire. Le texte prévoit également dans son article 178 que «les médias audiovisuels nationaux autorisés à exercer en application de la législation et de la réglementation en vigueur, participant à la couverture de la campagne électorale, sont tenus de garantir la répartition équitable du temps d'antenne entre les candidats». L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) assure, à cet effet, le respect des dispositions du présent article. Pour ce qui est des rassemblements et réunions publiques électorales, la loi relève que ces derniers sont organisés conformément aux dispositions de la loi relative aux réunions et manifestations publiques. L'utilisation d'un procédé publicitaire commercial à des fins de propagande durant la période électorale, est strictement interdite. Dans le même cadre, l'article 180 souligne que «la publication et la diffusion de sondages portant sur les intentions de vote des électeurs et les côtes de popularité des candidats, à moins de 72 heures à l'échelle nationale, et 5 jours pour la communauté nationale établie à l'étranger, avant la date du scrutin, sont interdites», précisant dans son article suivant que «des surfaces publiques réservées à l'affichage des candidatures sont attribuées équitablement à l'intérieur des circonscriptions électorales». «Toute autre forme de publicité, en dehors des emplacements réservés à cet effet, est interdite», rappelle le même article.

Par ailleurs, la présente loi souligne que l'utilisation des biens ou moyens d'une personne morale privée ou publique, institution ou organisme public est interdite, sauf dispositions législatives expresses contraires. Il en est de même pour l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, ainsi que des établissements d'éducation, d'enseignement et de formation, quelle que soit leur nature ou appartenance, rappelant, par la même occasion, dans l'article 186, que l'usage malveillant des attributs de l'Etat est interdit aussi. (APS)

Sidi Bel-Abbès

Proximité



260 rassemblements pour chaque parti, pavoisement des grandes artères et avenues, installation de 78 panneaux d’affichage et aménagement de 98 espaces pour l’organisation de 4.300 meetings des 21 formations politiques en compétition, autant de dispositions préliminaires sont prises pour annoncer le coup d’envoi de cette campagne électorale jusque-là reposant sur le travail de proximité des candidats. L’ancrage de certains partis à l’image du FLN, du RND, du MSP et à un degré moindre TAJ qui effectue son entrée ne peut être au préalable un argument pour démobiliser les autres adversaires à l’écoute des pulsations de la société et déterminés à occuper le terrain. Un premier jour sans fait majeur tant que les quartiers généraux ont préféré sillonner les 52 communes de la wilaya pour s’entretenir avec le citoyen et lui faire part de leurs programmes tout en exprimant leur disponibilité à l’accompagner dans son quotidien. Et chacun tente de convaincre cet électeur attentif à son tour au discours des uns et des autres pour analyser son contenu. D’une certaine façon, aucune préoccupation majeure exception faite pour le volet de l’emploi, n’est exprimée par ce citoyen qui mesure l’effort d’équipement consenti par l’Etat dans la remise à niveau des secteurs d’activité, la réalisation d’imposantes infrastructures socio-économiques et l’avancée notable relevée en dépit des difficultés qui subsistent. Les acquis sont nombreux au vu de cet investissement massif à valoriser toutefois pour la perfection de l’œuvre, c’est-à-dire la création des richesses. Voilà d’ailleurs un thème à débattre et qui pourrait sans doute focaliser l’électorat et retenir son attention… Toutes les potentialités matérielles et humaines de la wilaya ont été déployées pour assurer la réussite à cette opération d’intérêt national et permettre l’animation de cette campagne par les postulants aux sièges à pourvoir au nombre de huit. Après la révision du fichier électoral sanctionnée par la radiation du registre de 10.174 électeurs et l’inscription de 9.874 nouveaux autres pour atteindre le chiffre de 455.918, soit le nombre total de l’électorat de Sidi Bel-Abbès.

A. Bellaha

Tizi-Ouzou

A la conquête des voix

Pour le premier jour de la campagne officielle pour les élections législatives, les candidats et représentants des 15 listes en lice à Tizi-Ouzou ont unanimement insisté sur la nécessité d’une participation massive des électeurs à ce scrutin législatif, afin de consolider le processus des réformes démocratiques engagées dans notre pays, sa stabilité et de renforcer son immunité contre toute tentative de déstabilisation. La participation massive des électeurs constitue aussi un gage de crédibilité et de transparence de ces élections, ont également indiqué des candidats en campagne à travers les quatre coins de la wilaya pour convaincre la population de la nécessité de se rendre massivement le jour « J » aux bureaux de vote pour choisir en toute transparence et liberté leurs futurs représentants à l’Assemblée populaire nationale. En plus de cette convergence, les animateurs ont consacré ce premier jour de campagne à la présentation de leurs programmes et les candidats qui les défendront auprès des institutions de l’Etat une fois choisis. Hier, premier jour de cette campagne, les directoires de campagnes des listes en course à Tizi-Ouzou se sont accordés à considérer l’abstention comme seul et unique adversaire dans cette campagne et contre lequel se doivent converger tous les discours électoraux afin de réduire son étendue au maximum. Pour convaincre le maximum d’électeurs de se rendre massivement aux urnes, les listes indépendantes et les partis en lice se doivent d’occuper le terrain en intensifiant la campagne de sensibilisation et de mobilisation des citoyens à travers des rencontres directes, les réseaux sociaux et autres meetings locaux et centraux, insistent les responsables locaux des listes participantes à ce rendez-vous électoral qui constitue un tournant décisif dans le processus de consolidation de l’Etat de droit et de la démocratie en Algérie. Les candidats en lice ont par ailleurs ont organisé hier plusieurs activités dans le cadre de cette campagne de sensibilisation et de mobilisation des électeurs de la wilaya. Le FLN a organisé un meeting à la salle de cinéma de la ville de Draa Ben Khedda et d’autres rencontres avec les citoyens dans certaines localités de la wilaya, le RND a été à la rencontre des populations des communes d’Ifigha, Mkira et Tizi Ghenif pour convaincre les populations de ces communes de voter en faveur de sa liste. De son côté, le FFS a entamé sa campagne locale par des hommages aux anciens militants de 1963 et des sorties de proximité, notamment au village Alma Oubizar. Le RCD a entamé sa campagne par une conférence de presse durant laquelle le directeur de campagne a présenté les candidats de son parti et le programme de sa campagne électorale. Le PT a organisé un meeting dans la localité de Boghni, alors que la liste indépendante « Alternative citoyenne » est allée à la conquête des électeurs des communes relevant de la daira de Bouzeguène. D’autres meetings et sorties de proximité sont aussi animés à travers plusieurs localités de la wilaya par les candidats d’autres listes en lice à cette élection législative.

Bel. Adrar

Laghouat

Séduire

Les rencontres de proximité dominent le début de campagne des candidats, de listes partisanes ou d’indépendants, aux législatives du 4 mai à travers la wilaya de Laghouat, a-t-on constaté. Ce type d’activités de proximité a, en effet, débuté lors des derniers jours précédant le début officiel de la campagne électorale, à travers l’organisation par les candidats et leurs sympathisants d’actions de proximité au niveau des quartiers populaires notamment. Ce contact direct est l’occasion pour eux de présenter et faire l’éloge de leur programme, et pour ceux qui tentent de renouveler leur mandat électoral, de défendre des acquis et réalisations, lors de rencontres qui se tiennent souvent dans des domiciles. Les choix des lieux de tenue de ces actions de proximité, dans les villes et centres urbains, est généralement dicté par la cote de popularité dont y jouissent ces candidats aux législatives. Les candidats en compétition pour les six sièges accordés à la wilaya de Laghouat à l’hémicycle exploitent, en parallèle, les réseaux sociaux et mobilisent des équipes veillant à soigner leur image et présence sur cet espace virtuel. Dix-huit listes de candidats (15 de partis et 3 d’indépendants) sont en lice. L’administration a pour sa part désigné 51 espaces, dont trois stades, des salles et des places publiques, en plus de 350 sites d’affichage pour l’animation de la campagne électorale, selon les données de la direction locale de l’administration et des affaires générales (DRAG). Le fichier électoral de la wilaya de Laghouat compte 259.517 inscrits, dont 111.874 femmes, répartis sur 135 centres coiffant 663 bureaux électoraux (654 fixe et 9 itinérants), selon la même source. (APS)

Ouargla

Expliquer pour convaincre

Plus d’une trentaine de rencontres ont été programmées au premier jour de la campagne électorale à travers la wilaya d’Ouargla, en prévision des élections législatives a-t-on appris dimanche auprès de la permanence indépendante chargée du suivi de ces élections dans la wilaya. Pour expliquer leurs programmes, des partis politiques et des candidats indépendants ont saisi l’occasion pour tenir des rencontres de proximité avec les citoyens à travers différentes communes de la wilaya d’Ouargla, qui totalise pour ces élections vingt-sept listes électorales, dont quatre listes d’indépendants.

Une âpre concurrence a été entamée ces derniers jours par les représentants locaux des partis politiques et certains candidats, avant même le lancement officiel de la campagne électorale, notamment sur les réseaux sociaux, considérés aujourd’hui comme un outil indispensable pour la mobilisation des électeurs.

La wilaya d’Ouargla compte un corps électoral de 301.413 inscrits, dont 132.722 femmes, qui sont invités, lors des prochaines législatives, à s’exprimer au niveau de 681 bureaux de vote, dont deux itinérants (commune frontalière d’El-Borma), coiffés par 180 centres électoraux, selon les données de la Direction locale de la réglementation et des affaires générales (DRAG). Au total, 39 espaces (salles, stades et places publiques et autres) pour les meetings électoraux, ainsi que 407 sites pour l’affichage, sont réservés à travers les 21 communes que compte la wilaya d’Ouargla, selon la même source.

Paroles d’urnes

Défis économiques

La campagne électorale au titre des législatives du 4 mai est bel et bien entamée. Les partis politiques engagés dans la course pour la députation disposent de trois semaines pour déployer leurs capacités de convaincre sur le terrain. Difficile épreuve, tant il s’agit de s’adresser à une opinion publique, qui, le moins que l’on puisse dire, est rompue à la chose politique. Aujourd’hui le citoyen est conscient du fait, que l’urgence et la priorité vont à l’économique, et que le temps des discours creux est bien révolu. C’est à cette réalité que les partis doivent s’en tenir dans leur parcours. A l’opposé du contexte qui a prévalu lors des élections législatives de 2012, le prochain scrutin se distingue, par les enjeux et défis découlant des exigences de l’étape à venir car il intervient dans une conjoncture difficile marquée par un contexte économique singulier. Par conséquent, le citoyen veut s’enquérir des programmes qui intéressent son quotidien et de la capacité des candidats à prendre en charge concrètement ses préoccupations et ses revendications socioéconomiques les plus élémentaires. Un véritable test qui mettra à l’épreuve la crédibilité des partis en lice pour l’Assemblée populaire nationale et leur capacité à mobiliser leurs troupes pour la grande épreuve. Une bataille qui met les concernés devant cette opportunité qui consiste à donner du crédit à leur démarche par la force de l’argument. La nature de la situation économique du pays, dans toute sa complexité, est connue et l’Algérie est au centre d’enjeux à prendre impérativement au sérieux. Par conséquent, les élections du 4 mai sont censées s’inscrire dans le processus de stabilité du pays, et dans la continuité des efforts de consolidation de son modèle de croissance. Une démarche qui appelle à une mobilisation de l’ensemble des forces de la nation autour des objectifs économiques inscrits dans le cadre de cette alternative qui consiste à sortir de la dépendance aux hydrocarbures et d’entamer une nouvelle phase dans le développement. Aussi, l’alternative pour le pays consiste à franchir cette étape sensible, mais avec la sérénité qu’impose cette épreuve, notamment au plan économique. Cela dit, les acteurs politiques sont interpellés, mais avec insistance, cette fois, pour être à la hauteur des défis assignés à cette échéance électorale, et saisir l’importance et la portée de leur mission pour le prochain mandat.

D. Akila