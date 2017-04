L’APW d’Alger présente le bilan d’activités 2016 : Les indicateurs au vert

Le siège de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger a abrité hier, les travaux d’une session ordinaire présidée par M. Karim Bennour, président de l’APW. Cette session rehaussée par la présence du wali d’Alger, M. Abdelkader Zoukh, a été consacrée essentiellement au bilan des activités de la wilaya d’Alger de l’année écoulée.

Dans son allocution d’ouverture, le président de l’APW d’Alger a de prime abord qualifié le bilan des réalisations de 2016 de « positif » soulignant que « les indicateurs sont au vert » dans les différents domaines. « Ce saut qualitatif enregistré au niveau de la capitale du pays est le fruit des énormes efforts déployés par le chef de l’exécutif au niveau de la wilaya et du bon travail accompli en matière d’accompagnement, par les membres de l’APW, chacun dans le cadre de ses prérogatives », soutient M. Bennour.

Poursuivant ses propos, le président de l’APW d’Alger a fait part de sa satisfaction, pleine et entière, après la prise des décisions relatives à la restauration de la Casbah d’Alger et à la gestion du parc Dounia. M. Bennour a ensuite mis à profit cette occasion pour réitérer son appel concernant le parc d’attractions de Ben-Aknoun. « Nous lançons un appel pour la réappropriation de la gestion du parc de Ben Aknoun », a-t-il déclaré, mettant en relief toute l’importance, pour les Algérois, de tels espaces de divertissement.

S’exprimant, d’autre part, au sujet de l’événement attendu dans le courant du mois prochain, en l’occurrence, les élections législatives du 4 mai 2017, le président de l’APW d’Alger a appelé les citoyens à « se présenter massivement aux urnes, le jour du vote ».

Convié ensuite à prendre la parole, le wali d’Alger a également insisté sur l’importance de l’accomplissement du devoir électoral, rappelant que 17 listes électorales (15 listes représentant des partis politiques et deux listes indépendantes) sont en compétition par la course électorale du 4 mai dans la wilaya d’Alger.



70.000 logements distribués depuis 2014



A propos du lancement prochain de la 22e opération de relogement, M. Abdelkader Zoukh fera savoir que les préparatifs, pour ce faire, sont actuellement « en cours ». Le wali a indiqué d’autre part que pas moins de 70.000 logements ont été distribués dans la wilaya d’Alger aux heureux bénéficiaires, de juin 2014 à ce jour.

Il convient de signaler dans ce contexte que ce sont près de 4.000 unités de logements qui seront distribués aux habitants des bidonvilles sur trois étapes principales dans le cadre de cette 22e opération de relogement de la wilaya d’Alger qui débutera peu avant le 4 mai prochain. Aussi, sur ces 4.000 unités de logements devant être distribuées, 2.000 unités seront selon la formule public-locatif (LPL) alors que 2.000 autres seront selon la formule social-participatif (LSP).



Un lac au parc des Grands vents



Outre la question du relogement qui a permis notamment la récupération de 112,5 hectares, d’autres questions ont été abordées par le wali d’Alger lors de cette session ordinaire de l’APW, à l’image des travaux d’aménagement de Dounia Parc, le projet consacré à la signalisation routière et l’installation des feux tricolores ; la réhabilitation de la Casbah d’Alger, etc.

Remarque importante à retenir, tous les travaux relatifs à ces projets sont en cours et en bonne voie. C’est le cas notamment pour la transformation du parc Dounia en un projet vital devant être réceptionné lors de la prochaine saison estivale ; un parc qui sera aménagé aux fins d’en faire le nouveau poumon vert d’Alger et un lieu de villégiature, à l’instar des Sablettes. Cet espace sera également embelli par « un lac », indique le wali d’Alger.

Un lac dont les travaux ont été lancés hier, et qui sera réalisé par l’entreprise publique MEDITRAM. « L’étude du bassin du lac a été effectuée par un grand bureau d’études étranger spécialisé dans la réalisation de tels grands projets », a précisé le wali.

La wilaya d’Alger envisage de transformer le parc des Grands Vents, « Dounia Parc », dans la commune de Dely Brahim en espace de loisirs dans l’ouest de la capitale, notamment après la signature par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal d’un décret exécutif portant la transformation de cet espace et sa gestion par les services de la wilaya d’Alger, a indiqué M. Zoukh.

La wilaya d’Alger mise sur cet espace de loisirs « en tant que projet vital qui sera réceptionné lors de la saison touristique 2017 pour offrir un lieu de détente aux familles algéroises, en plus de la promenade des Sablettes ».

Sur un autre registre et pour lutter contre les embouteillages, la wilaya d’Alger devra bénéficier d’un système nouveau et efficace pour la circulation routière. Il a été décidé, entre autres, faut-il le rappeler, de doter 500 carrefours de la wilaya de feux tricolores, dans le cadre d’un projet pilote pour une gestion centralisée du trafic urbain.

Le système intelligent de gestion de dynamique de la mobilité urbaine est mis en place avec des partenaires espagnols ; une société mixte de droit algérien. Pas moins de 30 projets pour la réalisation de feux tricolores ont déjà été lancés, apprend-on. Par ailleurs et pour répondre aux besoins de la restauration de la Casbah qui est, faut-il le rappeler, classée patrimoine mondial par l’UNESCO, 33 études ont été lancées et pas moins de douze sociétés ont pour mission d’assurer la sauvegarde de ce lieu antique.



21.410 logements réceptionnés en 2016



Il faut dire que la dynamique de développement dans la capitale concerne plusieurs secteurs à la fois, à l’image de l’habitat, mais aussi, des travaux publics, de l’urbanisme et l’aménagement du territoire, des transports et des équipements publiques intéressant l’éducation nationale, la santé, les infrastructures sportives et culturelles, etc.

L’on apprendra, également, que lors de l’année écoulée, la wilaya d’Alger a réceptionné pas moins de 21.410 logements, dans le cadre des différentes formules ; social locatif (8.352), social participatif (3.676), location-vente (8.315) et le public promotionnel (1.067 unités). La même année a vu le lancement de 8.336 logements. Ces derniers se déclinent en 8.256 de logements attribués en location-vente et 80 autres remis aux bénéficiaires dans le cadre de la formule du social-participatif.



Réception de 15 nouvelles cités



Cette même année de 2016 a connu la réception de quinze nouvelles citées à travers les communes de Bordj El Kiffan, Birtouta, Ouled Fayet, Hammamet, Rouiba, El Harrach, Khraïssia, Souidania, Errahmania et Mahelma. Dotées de toutes les infrastructures d’accompagnement, ces cités abritent à présent les nouveaux habitants. Remarque importante à mettre en exergue, l’expérience d’Alger en matière d’éradication des bidonvilles a fait l’objet d’un exposé détaillé à l’occasion de la tenue en octobre dernier d’un congrès onusien.

Les présents à cet exposé sont, en fait, restés admiratifs face à la prouesse qui distingue la capitale algérienne, la première à l’échelle africaine, « libérée » des bidonvilles après les opérations de relogement dont ont bénéficié les occupants des bidonvilles de Krouch de Reghaia, d’Erremli et de Ain El Malha à Gué de Constantine et d’El Hefra d’Oued Smar.

Il faut dire que les efforts titanesques des collectivités ont permis l’élimination de 246 bidonvilles, 368 bâtiments menaçant ruine, 2.244 constructions sur des terrasses d’immeubles, 9 sites de chalets et 9 quartiers populaires

Il faut dire qu’outre la résorption de l’habitat précaire et l’éradication des bidonvilles pour lesquelles d’énormes efforts ont été consentis, nombreuses sont les activités de la wilaya qui se sont soldées par des résultats positifs, comme souligné d’ailleurs par le premier responsable de l’assemblée populaire de wilaya.



Pose de la première pierre du nouveau siège de l’APW d’Alger



Les autres opérations concernent le renforcement des espaces de stationnement automobile avec la construction de nouveaux parkings à étages dans presque toutes les communes et l’aménagement de parcs et d’espaces verts. En plus de la poursuite du plan d’aménagement de la baie d’Alger et de la promenade d’oued El-Harrach, les services de la wilaya ont aménagé 12 petites forêts.

Il est à noter, enfin, qu’avant l’entame des travaux de cette session ordinaire de l’APW, le wali d’Alger, M. Abdelkader Zoukh, a procédé à la pose de la première pierre du projet de réalisation du nouveau siège de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger.

Situé à El Mohammadia, aux Bananiers, ce nouveau siège devrait s’étaler sur une surface foncière de 20.144.682 mètres carrés et devrait être scindé en deux bâtisses ; la première est administrative et composée d’un R+7 et d’un sous-sol et la seconde événementielle (R+4 et sous-sol). Le délai de réalisation de ce projet qui coutera la bagatelle de 967.774.988,70 dinars est fixé à 32 mois. En d’autres termes, cette construction devrait donc être prête dans moins de trois ans.

Soraya Guemmouri