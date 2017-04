M. Abdelmalek Sellal aujourd’hui à Djelfa : renforcer l’investissement local

En sus des énergies renouvelables qui constituent un créneau à fructifier davantage à Djelfa, l’agriculture, l’industrie, ainsi que le secteur des transports et des services, pour ne citer que ces domaines d’activité, peuvent servir efficacement la nouvelle orientation des pouvoirs publics en matière de diversification économique. Indubitablement, la visite qu’effectue aujourd’hui le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, à Djelfa, obéit essentiellement à l’idée de «booster» les mécanismes du développement local et dynamiser les opportunités d’investissements, non sans promouvoir les acquis sociaux au profit de la population de cette wilaya des Hauts-Plateaux.



Inauguration de plusieurs projets



Aussi, le Premier ministre devrait être accompagné d’une forte délégation ministérielle relevant de plusieurs départements, et qui sont l’Agriculture, l’Énergie, le Commerce, la Santé, l’Habitat et l’Enseignement supérieur. Ce sont-là, en effet, les secteurs inscrits au programme de la visite du Premier ministre à Djelfa. Un déplacement qui devrait aussi être couronnée par une rencontre avec les représentants locaux de la société civile. Un communiqué rendu public hier par les services du Premier ministre précise qu’«au cours de cette visite qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du programme du Président de la République, M. Sellal devra s’enquérir de l’état d’exécution du programme de développement initié à Djelfa».

Le Premier ministre procédera en outre, durant cette visite, «à l’inauguration et au lancement de plusieurs projets à caractère socio-économique, notamment dans les domaines qui permettent une amélioration des conditions de vie des citoyens».

Nous apprenons par ailleurs de sources concordantes que parmi les projets qui seront inspectés par le Premier ministre, il est question de la station de production de l’énergie solaire d’une capacité de 20 mégawatts mise en service l’année passée dans le cadre de la réalisation du programme national des énergies renouvelables. À elle seule, cette station constitue une preuve supplémentaire pour appuyer cette vérité selon laquelle les «niches» d’investissements dont dispose la wilaya de Djelfa sont parfaitement adaptées à la nouvelle orientation prônée par l’État en matière de diversification économique et visant une meilleure compétitivité dans les secteurs hors hydrocarbures. Promise à émerger en tant que véritable «pilier» de développement local, la wilaya de Djelfa, eu égard à son riche potentiel humain et naturel, est si bien placée pour assurer une contribution des plus efficientes à la consécration du nouveau modèle économique de l’État. En effet, en sus des énergies renouvelables qui constituent un créneau à fructifier davantage dans cette wilaya, l’agriculture, l’industrie, ainsi que le secteur des transports et des services, pour ne citer que ces domaines d’activité, peuvent servir efficacement à cette nouvelle stratégie par laquelle les hautes autorités s’engagent à provoquer une rupture avec «l’ère de la rente».



L’agriculture, un domaine d’excellence

Pour ce qui est de l’agriculture, ce secteur, qui figure en place dans le programme de visite du Premier ministre aujourd’hui à Djelfa, a fait l’objet d’une importante impulsion, grâce aux différents programmes de soutien dont a bénéficié cette wilaya à vocation agropastorale. Des programmes exécutés, non pas uniquement en fonction de paramètres rigoureux, mais aussi en tenant compte des spécificités de Djelfa en la matière, entre autres la qualité du sol et la disponibilité de l’irrigation. Nombreuses sont les filières de l’agriculture qui prospèrent depuis quelques années déjà à Djelfa.

Karim Aoudia