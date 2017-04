Le Premier ministre reçoit le Lord-maire de Londres, et le représentant du PM britannique : Améliorer davantage la coopération

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu, hier, le docteur Andrew Charles Parmley, Lord-maire de Londres, et Lord Richard Risby, représentant du Premier Ministre britannique, chargé du Partenariat économique avec l’Algérie, qui effectuent une visite de travail en Algérie, a indiqué hier un communiqué des services du Premier ministre.

Les deux parties ont procédé à «un examen de l’état d’évolution de la coopération bilatérale dans le domaine économique qui a commencé à connaître une dynamique durant ces dernières années», précise la même source. «La diversification des relations économiques et l’affermissement des canaux de dialogue et de concertation susceptibles de consolider davantage le rapprochement initié par les communautés d’affaires des deux pays sont appelés à évoluer d’une manière sensible», relève-t-on de même source.



L’Algérie, une grande opportunité d’affaires pour les Britanniques



L’Algérie représente «une grande opportunité d’affaires» pour les Britanniques, et les possibilités de diversifier les secteurs de coopération entre les deux pays sont à explorer, a affirmé à l’APS, le Lord-maire de la Cité de Londres, Andrew Parmley, en visite à Alger. Selon lui, cette visite vise à diversifier les relations commerciales et d’investissement entre les deux pays, et de travailler plus étroitement à même d’explorer toutes les opportunités d’affaires que représente l’Algérie, qui est un marché attractif. Il a relevé que même si son pays est plus présent en Algérie dans le domaine énergétique avec le groupe British Petroleum (BP), le Royaume-Uni a déjà commencé à étendre cette présence à d’autres secteurs, et aspire à les renforcer et, parallèlement, à explorer d’autres domaines. «L’Algérie est un acteur régional important avec qui le Royaume-Uni souhaite améliorer davantage la coopération.

Nous espérons voir plus d’entreprises britanniques travailler avec l’Algérie», a-t-il encore dit. Lord Parmley a également affirmé que Londres est disposé à partager son expérience dans le secteur financier avec l’Algérie, qui ambitionne de développer ses banques, la Cité de Londres étant le leader mondial de la finance. Il en est de même pour le développement d’un environnement propice aux affaires, a-t-il dit. En sa qualité d’ambassadeur de la cité de la finance, il fait sa mission de soutenir les entreprises britanniques de services financiers et des sociétés qui investissent et celles qui souhaitent investir en Algérie. Afin de prospecter d’autres opportunités d’affaires et d’examiner les dispositions à prendre à même de renforcer la coopération de la Cité de Londres avec Alger, et les moyens d’assurer le transfert du savoir-faire britannique, Lord Parmley est accompagné d’une délégation d’une quinzaine d’hommes d’affaires représentant les secteurs des télécommunications, de l’énergie et des services. Cette visite est également l’occasion d’examiner les possibilités de soutenir de grands projets d’infrastructures énergétiques algériens, relève-t-il. Interrogé si sa visite à Alger faisait partie de la nouvelle politique adoptée par Londres, pour diversifier ses relations économiques internationales après son retrait de l’Union européenne, prévu dans deux années, le Lord-maire a répondu que le Brexit était une opportunité pour négocier des accords plus favorables avec d’autres pays. À la suite du vote pour quitter l’Union européenne, l’établissement de partenariats avec d’autres pays est l’objectif recherché aujourd’hui par Londres qui veut rester ouverte au monde. La stabilité de l’Algérie est à même de faciliter et d’encourager les investissements étrangers, a avancé le Lord-maire. Depuis la visite de l’ancien Premier Ministre britannique, David Cameron, en Algérie, en janvier 2013, les relations entre Alger et Londres se sont renforcées. Des délégations d’hommes d’affaires se déplacent régulièrement entre les deux pays. Un forum économique avait été organisé à Londres, fin 2014, un autre à Alger, en mai 2016. L’ancienne Lord-maire de la Cité de Londres, Fionna Woolf, avait également effectué une visite en Algérie, en 2014, dans la perspective de hisser la coopération de la Cité de finance avec l’Algérie.



Appel aux investisseurs pour le projet en solaire photovoltaïque



Le ministre de l’Énergie, Noureddine Boutarfa, a reçu, hier à Alger, une délégation britannique conduite par le Lord-maire de la City de Londres, M. Andrew Parmley, avec lequel il a examiné les opportunités d’affaires et d’investissements entre l’Algérie et la Grande-Bretagne, notamment dans le domaine énergétique. Ainsi, MM. Boutarfa et Parmley ont abordé les voies et moyens pour financer des projets structurants dans le secteur énergétique en Algérie.

Lors de cette rencontre, le ministre a mis en avant les projets de partenariat qui peuvent être conclus dans le domaine des énergies renouvelables. À ce propos, M. Boutarfa a invité les compagnies, investisseurs et institutions financières à s’intéresser à l’appel à investisseurs pour le projet 4.050 MWc en solaire photovoltaïque, qui sera réalisé en 3 lots de 1.350 MWc, selon le communiqué qui rappelle que ce projet est conditionné par la mise en œuvre d’un volet industriel de fabrication locale dans la même filière.

«Ce projet sera suivi par un autre tout aussi important en énergie éolienne», a également souligné le ministre, ajoutant que la conjugaison de ces deux projets en Algérie représentait «un véritable vecteur de développement socio-économique et une opportunité sans précédent pour entrevoir des opportunités fructueuses d’affaires et d’investissements dans le continent africain». M. Boutarfa a aussi donné un aperçu général de la politique énergétique algérienne et des opportunités offertes dans l’amont pétrolier et gazier, et également dans le domaine de la pétrochimie et des industries de transformation. Il a insisté, à cet effet, sur la volonté de l’Algérie d’œuvrer davantage pour mieux valoriser ses ressources en hydrocarbures et pour explorer et exploiter son patrimoine minier en hydrocarbures. Dans ce cadre, le Lord-maire de la City de Londres a fait part «de la volonté des autorités britanniques de développer le courant des affaires avec l’Algérie, qui fait partie de leur priorité et plus globalement avec l’Afrique».

Il a mis en exergue, à cette occasion, les possibilités de financement de grands projets structurants, grâce à des financements verts que la City de Londres peut réunir et mettre à disposition de projets à réaliser sous toutes formes en Algérie. Par ailleurs, le ministre a manifesté la volonté du secteur de l’énergie à mettre en œuvre une politique de formation à la mesure de ce qui est attendu des défis lancés et des projets en cours et à venir. «La formation des ressources humaines dans le domaine technique, mais aussi dans le management, constitue en elle-même un projet structurant que nous voulons voir aboutir», a souligné M. Boutarfa. Dans cette perspective, les deux parties ont marqué leur volonté de relancer le projet d’un institut de haut niveau dédié au management, avec une des universités prestigieuses anglaises.(APS)