Le commissaire européen chargé de l’Action pour le climat et de l’énergie : « L’Algérie est un fournisseur fiable et majeur »

L’UE continuera à être un grand marché pour le gaz

Le commissaire européen chargé de l’Action pour le climat et de l’énergie, Miguel Arias Canete, a salué hier la qualité et la densité du partenariat stratégique algéro-européen dans le domaine de l’énergie, affirmant que l’Algérie, un fournisseur «fiable» et «majeur» de l’Europe, est aussi «un partenaire clé» de l’Union européenne (UE), tant au niveau bilatéral qu’au niveau régional. «L’énergie est un domaine prioritaire du partenariat euro-méditerranéen, car c’est un élément indispensable pour la construction d’une zone de prospérité et stabilité partagée. Dans ce cadre, l’Algérie est un partenaire clé pour l’UE, tant au niveau bilatéral qu’au niveau régional», a-t-il déclaré à l’APS.

Troisième fournisseur de l’Europe en gaz, derrière la Russie et la Norvège, «l’Algérie est un fournisseur majeur de l’Europe, un fournisseur qui a toujours été fiable, même dans les périodes difficiles», a reconnu le commissaire Canete qui a dit «apprécier» cette fiabilité. Pour le commissaire européen à l’énergie, le gaz naturel est «un enjeu stratégique pour les deux parties», assurant, à ce titre, que «l’Europe est, et a vocation à rester le principal client de l’Algérie». Selon ce commissaire, l’UE et l’Algérie sont dans une relation d’«interdépendance». «L’Europe s’appuie sur le gaz algérien pour sa sécurité d’approvisionnement, et l’Algérie s’appuie sur le marché européen pour la sécurité de la demande», a-t-il expliqué, exprimant la volonté de l’UE de voir «ce commerce mutuellement bénéfique du gaz se poursuivre et se développer davantage». La porte-parole du commissaire, Anna-Kaisa Itkonen, affirmait, il y a une année, que les estimations de la consommation européenne de gaz, quel que soit le scénario, montrent que l’UE continuera à être un grand marché pour le gaz.

L’Algérie et l’UE tiendront, demain à Bruxelles, leur deuxième rencontre de haut niveau visant à renforcer leurs relations dans le domaine de l’énergie, conformément aux dispositions du mémorandum d’entente sur l’établissement d’un partenariat stratégique entre les deux parties, signé en 2013.

Lors de cette réunion annuelle de haut niveau, qui se tient alternativement à Alger et à Bruxelles, le ministre de l’Énergie, Noureddine Boutarfa, et le commissaire européen, chargé de l’Action pour le climat et de l’énergie, Miguel Arias Canete, «discuteront du partenariat stratégique entre l’UE et l’Algérie».

L’Algérie et l’UE ont signé, en juillet 2013 un mémorandum d’entente sur l’établissement d’un partenariat stratégique dans le domaine de l’énergie, dans l’objectif d’explorer la mise en place de ce partenariat, de renforcer et d’approfondir leurs relations énergétiques. Soulignons que l’UE et l’Algérie œuvrent pour approfondir leur coopération dans le secteur énergétique, et l’étendre, au-delà du secteur des hydrocarbures, à celui de l’électricité et des énergies nouvelles et renouvelables, à l’efficacité énergétique et au développement des infrastructures. (APS)