Grand Prix d'Architecture Étudiant LafargeHolcim : Promouvoir les jeunes talents

Les lauréats du Grand Prix d'Architecture Étudiant 2017, organisé par LafargeHolcim Algérie en partenariat avec l'EPAU, ont été récompensés, mercredi dernier, lors du traditionnel Dîner Partenaire la veille du Semtech à l’Hôtel El-Aurassi, en présence de l'ambassadeur de Suisse, du wali d'Alger, de la directrice générale de l'EPAU, du directeur général de LafargeHolcim Algérie Jean-Jacques Gauthier et de nombreux invités de marque.

Plus de 250 jeunes étudiants ont participé à cette édition, dont 31 en finale, placée sous le thème cette année « Bâtir un centre d'affaires performant et durable au cœur de la ville ».

De l'avis de tous, des projets de très grande qualité ont été en compétition cette année, les trois gagnants sont :

1er prix, Khelifi Mohamed Zakaria pour son projet « Growth Tower », étudiant en 5e année (vainqueur en 2016)

2e prix, KaoulaAbderraouf « Une identité locale pour un développement durable »

3e prix, Ouzzane Ahmed « Eco Tour ». Outre la qualité architecturale et l'utilisation des matériaux de construction performants, les trois projets ont été évalués sur leurs capacités à réduire l’empreinte environnementale par l'utilisation d'énergies alternatives, la réduction des besoins énergétiques et la capacité du jeune promoteur à défendre son projet en situation de compétition.

Le Grand Prix d'Architecture Etudiant LafargeHolcim, a pour but de confronter les étudiants en architecture à la conception de projets concrets avec tout ce que cela implique en termes d’exigence professionnellepour que l’étudiant puisse se préparer aux défis professionnels qui seront les siens.

Ce concours, souligne aussi l’importance que LafargeHolcim Algérie place dans la formation des futurs architectes en Algérie et de son engagement, vis-à-vis de la nouvelle génération, à promouvoir les filières éducatives d'excellence et à encourager l’émergence de nouveaux talents en Algérie.