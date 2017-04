Des chefs d’entreprises Polonaises à Sétif : favoriser le partenariat

La chambre de commerce et d’industrie El Hidhab et l’agence polonaise du marché agricole se sont rencontrés, hier à Sétif, à l’effet de promouvoir les relations de partenariat avec les opérateurs économique de cette wilaya.

Cette rencontre qui s’est tenue à l’hôtel Novotel a permis aux opérateurs polonais, à leur tête Jaroslow Olowski, vice-président de l’agence du marché agricole et Janusz Pisz, conseiller, chef de service de la promotion du commerce et des investissements auprès de l’ambassade de Pologne à Alger, de débattre avec les promoteurs algériens des opportunités commerciales à mettre en œuvre.

Le président de la Chambre de commerce et de l’industrie El Hidhab et délégué du FCE, Amar Seklouli, saisira cette opportunité pour dire les potentialités que recèle cette wilaya où l’agriculture et l’industrie sont en symbiose.

Dans la présentation de la wilaya, l’intervenant ne manquera de souligner les avancées enregistrées dans bien des domaines et font de Sétif un grand pôle universitaire, avec un réseau routier maillé ouvert sur les ports environnants et les aéroports et un parc industriel de .000 hectares qui vient consolider une dynamique qui peut être mise à profit au titre d’un partenariat gagnant-gagnant.

Un partenariat allant dans le sens de la consolidation de la balance commerciale et pourrait même revêtir une dimension stratégique, dira le président de la Chambre de commerce qui appellera à la mise en place d’un jumelage entre Sétif et une ville polonaise à l’effet d’impulser cette dynamique.

Le conseiller, chef de service de la promotion du commerce et des investissements à l’ambassade de Pologne, soulignera les mutations profondes qu’a connues le pays avec une croissance modérée et seul pays qui n’a pas connu de crise depuis une vingtaine d’années.

C’est un pays leader au niveau européen et même mondial avec des rendements qui se traduisent par des exportations de l’ordre de 25 milliards d’euros l’année dernière pour l’agro alimentaire.

Une vision que ne manquera pas d’appuyer le vice-président de l’agence agricole dans son exposé sur l’agriculture polonaise et le commerce extérieur de ce pays qui font que la Pologne exporte plus qu’elle n’ importe et détient la première place pour ce qui est de la volaille avec une part de 16% au niveau de l’Union européenne.

C’est le premier pays fournisseur de produits alimentaires pour l’Europe occidentale ajoutera l’intervenant qui fera cependant état de la nécessité d’améliorer la structure d’exportations vers l’Algérie et faire que les circuits permettent aux deux pays de profiter directement de la marge de bénéfices.

F. Zoghbi