Protocole d’accord entre TAXALG et Boyner Sana de Turquie : Vers une remontée totale de la chaîne textile

Un protocole d’accord a été signé, hier à Alger, entre l’EPE TAXALG, relevant du groupe Getex, et la société de droit turc Boyner Sanai pour la création d’une joint-venture de production de filés laine à Oum El Bouaghi.

Le ministre de l’Industrie et des Mines, a relevé le saut qu’ait connu le textile en Algérie. Laissé en jachère depuis pas moins de 11 ans, ce secteur « a renoué avec le bénéfice ». Se félicitant de ce fait « inédit », M. Abdeslam Bouchouareb dira toute sa satisfaction de voir les entreprises « ne pas puiser dans le budget de l’Etat ». Défi majeur : Assurer une « remontée totale de la chaîne textile », précise le ministre, annonçant au passage un projet « en négociation » avec un investisseur privé pour la fabrication du coton à Adrar et un autre, à Skikda, pour la fibre esthétique.

Une fois le tout finalisé, enchaîne M. Bouchouareb, « on dira que la textile se reconstitue ». Dès lors, les unités spécialisées seront non seulement à être compétitives sur le plan national, mais d’aller «taquiner» les entreprises mondiales leaders en la matière. Et au ministre de préciser que ce secteur « très porteur », « a besoin d’une nouvelle vision ».



3.000 tonnes/an de production



Sur le projet algéro-turc, basé sur la loi 51/49, M. Bouchouareb annonce que le montant d’investissement est de 16 millions euros, et le chiffre d’affaires escompté s’élève lui, à 36 millions euros. D’une capacité de 3.000 tonnes/an, le projet sera opérationnel avant la fin de l’année. « On veut aller vite », explique le ministre, relevant l’impérative réduction des importations. Sur sa lancée, il fait savoir que le secteur a connu au second semestre 2016, un taux de croissance de 11% en chiffre d’affaires. L’entrée en service des autres unités, seront, selon ses dires, un « autre saut qualitatif d’une grande importance ».

Relevant, par ailleurs, que la Turquie s’érige de nos jours en le « partenaire le plus important » dans le domaine, M. Bouchouareb dira que ce projet de Meskana à Oum El Bouaghi, permet entre autres la création de 400 emplois pour une région désenclavée et la reconstitution de l’écosystème.



Rond à béton : Plus d’importation à fin du 1er semestre 2018



Répondant aux questions des journalistes, M. Bouchouareb rebondit sur l’importance du méga-projet de textile de Relizane dont l’entrée en exploitation est prévue d’ici mois de juillet, mettant en relief son apport en matière de valeur ajoutée.

Ce complexe dont l’investissement est de l’ordre de 58 milliards DA, devra générer 25.000 postes d’emploi.

Une superficie de 250 hectares est consacrée à ce projet. Une fois réalisé, le futur complexe devra générer 2 milliards de dollars d’exportation de fil par an, et satisfaire les besoins du marché national en matière de vêtement pour femmes, hommes et enfants avec une production prévisionnelle de 60 millions de mètres de tissu et 30 millions de pantalons Jeans par an dont 40 % destiné au marché national et le reste à l’exportation. A propos du complexe sidérurgique de Bellara, le ministre confirme que l’entrée en activité est fixée à fin avril.

D’autre part, il annonce que l’Algérie cessera définitivement d’importer le rond à béton à fin du 1er semestre 2018.

Fouad Irnatene