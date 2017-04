Regard : gaspiller devient UN réflexe

S’il est un domaine dans lequel on excelle, c’est bien le gaspillage. L’Algérien, n’est certainement pas très à cheval sur les termes modération et rationalité. C’est carrément le dernier élève lorsqu’il s’agit de consommer. Il n’arrête pas, d’ailleurs, de donner, au quotidien, des exemples concrets qui ne trompent pas de son incurie et de son j’m’en- foutisme », qu’il défend bec et ongle, à chaque coin de rue. L’insouciance, est son point fort, affiché, au grand jour, n’hésitant point à le dire ouvertement, à sa manière, à la fois unique et spéciale, bien sûr. Des millions de baguettes de pain, jetées dans la nature, des milliers de mètres cube d’eau vont directement dans les regards, des denrées alimentaires déposées pêle-mêle, un peu partout et la liste est longue de nos « dérapages », de plus en plus banalisés, pour ne pas dire institutionnalisés. Même l’électricité et le carburant subissent le fameux et inévitable « process ». Nous sommes des as de la surconsommation, à telle enseigne que même nos compteurs en folie et nos poubelles carrément ingérables avec tous ces produits alimentaires destinés aux décharges nous nous inquiètent plus. Gaspiller est entré dans nos mœurs et rien ne semble freiner ce phénomène, même pas la très « amère » austérité que nous subissons depuis la dégringolade du prix du baril du pétrole. Consommer modérément ne semble plus préoccuper l’algérien qui ne se gêne nullement de laisser couler son robinet ou encore laver son véhicule ou les trottoirs, à grande eau, sans parler de toutes ces fuites qui s’éternisent, sachant pertinemment que ce précieux liquide se fait de plus en plus rare. Aujourd’hui, la lutte contre le gaspillage renvoie à l’instauration de la culture de la rationalité est plus que nécessaire pour aller vers de nouvelles pratiques et pour cela, chacun doit s’impliquer pour la concrétisation de cet objectif. Ce qui est sûr, l’information reste le meilleur, voire le seul moyen pour redresser les comportements, d’où l’importance de la multiplication des campagnes de sensibilisation dans les écoles, rues et partout, pour aller vers un changement d’habitudes bien ancrées et qui ont la peau très dure.

Samia D.