Thermalisme : Une source de revenus

Soixante-dix sources thermales sur un total de 282 sources à travers le territoire national ont été octroyées en concession dans le cadre de la promotion du tourisme thermale, a indiqué M. Djamel Alili, directeur des activités thermales au ministère de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat.

Des concessions pour l’exploitation de 70 sources thermales ont été octroyés à des investisseurs privés après étude de leurs dossiers par une commission intersectorielle composée des ministères du Tourisme, de la Santé et des Ressources en eau, a précisé M. Alili. Il a appelé dans ce cadre à l'exploitation des sources thermales disponibles au niveau national pour la concrétisation de projets touristiques et la promotion du tourisme interne.

Ces sites thermaux situés au niveau de 24 wilayas du pays dont Sétif, Guelma, Khenchela, Mila, Biskra, Ain Timouchent, Blida et Ain Defla, Saida, Tissemsilt, Djelfa, El Oued, Mascara, Tlemcen et Oran, comptent 8 stations thermales publiques qui font actuellement l'objet d'une opération de modernisation et réorganisation.

M. Alili a affirmé que les statistiques réalisées en 2015 montrent que le pays dispose 282 sites thermaux dont 61% sont des sources d'eau minérale naturelle au nord du pays et 39% des sources d'eau souterraine au sud du pays.

Le même responsable a indiqué que 30 projets touristiques thermaux d'un coût de plus de 12 milliards de dinars sont en cours de réalisation affirmant que ces projets contribueront à la création de près de 2.000 postes d'emploi.

Il a précisé dans ce contexte qu'environ 13 nouvelles stations thermales appartenant à des investisseurs privés ont été mises en exploitation récemment, soulignant l'intérêt accordé par le secteur du Tourisme à cette activité à travers l'adoption de mesures de facilitation en matière d'investissement et l'intervention pour aplanir les difficultés financières qui entravent la réalisation des projets thermaux.

M. Alili a précisé, dans ce sens, que le ministère concerné avait conclu au cours des dernières années plusieurs conventions avec 11 banques publiques pour la facilitation des opérations d'octroi de crédits aux investisseurs, notamment porteurs de projets d'activité thermale.

Il a rappelé les dernières mesures prises par le secteur du Tourisme pour développer l'organisation et faciliter l'exploitation de ces stations thermales en matière d'investissement, soulignant que le décret ministériel de 1999 portant gestion de ces stations a été actualisé en 2007, en vue de renforcer et de définir les méthodes de classification de ces projets thermaux et les modes d'exploitation de leurs eaux minérales. L'Algérie compte 8 stations thermales relevant du secteur public et 13 stations appartenant à des privés, outre les centres de thalassothérapie de Sidi Fredj et d'Oran. Selon les statistiques, près de 500.000 personnes se rendent annuellement à ces établissements pour des soins ou pour des vacances. Environ 3 millions de clients par an ont été enregistré d'où, a-t-il dit, la nécessité de promouvoir ce type d'activité « importante et vitale » pour le développement économique au regard de son apport financier tout au long de l'année.



8 stations thermales publiques en cours de réhabilitation



Le directeur des stations et activités thermales a fait état, dans ce contexte, de travaux de modernisation, de développement et d’aménagement de 8 stations thermales publiques, y compris les stations de Hammam Righa dans la wilaya de Ain Defla, Guergour à Sétif, Bouhnifia à Mascara et Hammam Rabi (Saida) et Salihine à Biskra, Hammam Debagh à Guelma, Hammam Bouhadjar dans la wilaya de Tlemcen, en plus de la réhabilitation d’environ 40 hammams traditionnels.

L’enveloppe allouée aux opérations de modernisation et d’extension de l’activité de ces complexes thermaux est estimée à 12 milliards de DA, inscrite au titre d’un budget de 70 milliards de DA destiné à la réhabilitation et la modernisation d’environ 65 établissements touristiques publics au niveau national.

Par ailleurs, M. Alili a mis l’accent sur l’impératif de soutenir la formation au profit de ces stations thermales, en vue de renforcer les qualifications de la main d’œuvre spécialisée et de promouvoir les prestations touristiques, indiquant à ce propos, que plus de 200 médecins, agents paramédicaux et masseurs ont déjà bénéficié au cours des dernières années d’une formation.

Pour les besoins de la promotion de cette activité vitale et prometteuse pour le développement du tourisme interne et pour l’attrait de touristes étrangers, le responsable a indiqué qu’une stratégie nationale a été tracée pour développer et faire contribuer l’activité touristique thermale dans la concrétisation du développement économique et l’amélioration de l’image touristique de l’Algérie et le renforcement du marché national dans ce domaine.

A travers cette démarche, nous voulons accorder de l’importance au marché interne par l’amélioration de la qualité des prestations pour attirer les touristes nationaux et assurer la pérennité de l’économie, et l’ouverture sur le marché externe, en vue d’attirer les touristes étrangers qui viendront passer leurs vacances dans ces stations thermales, a-t-il ajouté.

Grâce à la coordination et la coopération avec le secteur de la santé, le département du tourisme tend également à intégrer la spécialité de soins thermaux dans chaque station thermale, en plus de la consolidation des espaces de loisirs et de divertissement au sein de ces établissements, a affirmé le même responsable.

Cette stratégie comprend, selon

M. Alili, le classement, la protection et la valorisation des sites riches en eaux thermales, ainsi que la création de zones d’expansion touristique dans ce domaine d’activité, d’autant plus que le nombre de ces zones disposant de sources thermales, est estimé à 17 à l’échelle nationale, outre la réalisation d’études techniques pour la réhabilitation et renforcement des sources thermales de faible débit.

M. Alili a également exhorté les investisseurs, dans le cadre de la réalisation des projets, à prendre en charge les aspects loisirs et environnement à travers la création d’espaces de divertissement et loisirs, l’aménagement d’espaces verts et l’investissement pour la réalisation de centres de thalassothérapie, rappelant à cet égard, l’existence de 2 centres en cours de réalisation (1 dans la wilaya d’Oran et 1 à Ténès-Chlef).

M. Alili a également appelé à la création d’une école de formation dans le domaine du tourisme thermal et de thalassothérapie outre l’étude minutieuse de coûts financiers encourus durant le séjour des clients

dans ces stations et leur détermination fixer d’une manière rationnelle et responsable. (APS)