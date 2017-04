Béchar : formation de guides touristiques

L’Office local du tourisme de la ville d’Igli vient de lancer une formation de guides touristiques, dont bénéficie actuellement une dizaine de jeunes, originaires de cette localité et en prévision d’une prise en charge adéquate, en matière d’accompagnement des futurs visiteurs de la région, qui décèle de nombreuses potentialités touristiques.

Cette opération s’inscrit, selon le responsable local du tourisme, dans le cadre du Programme NASIJE (Nouvelle Action Solidarité et Insertion Jeunesse Emploi) et qui devra permettre, à l’issue d’une formation accélérée de trois mois et confiée à des spécialistes du domaine, de disposer de guides touristiques, aptes à programmer et mener des visites guidées au profit des touristes nationaux et étrangers dans la région. Pour cela, ces jeunes sont actuellement conviés à suivre différents modules qui devront leur permettre d’aspirer à une consolidation et un perfectionnement de la langue française, à une aptitude à présenter et décrire les sites touristiques, leur histoire, conjointement à une présentation de certaines spécificités de cette région, à l’exemple de l’habit et de la cuisine traditionnels, de la célébration de certaines festivités, telle le mariage collectif, et lorsque l’on sait également que cette région, à vocation agricole et dont les constantes linguistiques, familiales et socioculturels demeurent encore jalousement préservées, recèle de potentialités touristiques conséquentes et aptes à promouvoir le développement de ce secteur.

Ramdane Bezza