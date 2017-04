Publication à Biskra : Parcours de l’érudit Abderrahmane El Akhdari

Abderrahmène El Akhdari (étude objective), est le titre d'un livre de l'écrivain Abderrahmane Tibermacine, paru récemment à la maison de l’impression et de l'édition de la ville de Biskra. L'œuvre, de 194 pages, retrace la vie et le parcours d’un érudit ayant voué sa vie à la religion, à la science et à la transmission du savoir, a indiqué l’auteur, enseignant à l’université de Biskra. ''Abderrahmane El Akhdari, un homme de lettres et de sciences et éminent érudit est apparu dans une époque caractérisée par une inertie culturelle, mais aussi par la propagation du charlatanisme", a indiqué l’écrivain qui a souligné que Abderrahmane El Akhdari qui avait une forte personnalité et excellait dans l’art de la persuasion et la diffusion du savoir et de la science, avait consacré sa vie à la lutte contre l'ignorance. Né à Bentaious, une oasis dans la circonscription des Ziban (30 km à l'ouest de Biskra), et mort à Sétif en 1575, El Akhdari a vécu dans une famille lettrée qui lui a inculqué le savoir et la religion et l’a initié à l’amour des sciences. Al Akhdari est l'auteur de plusieurs ouvrages dans diverses disciplines, notamment en logique et en rhétorique, son livre majeur Mukhtasar, traité de jurisprudence malékite traitant des prescriptions rituelles (prière, jeûne, entre autres). Le Mukhtasar étant un des ouvrages de référence de l’Ecole de droit malékite. (APS)