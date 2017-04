Sur les chemins de la liberté, en avant-première à Alger : 7 documentaires sur le MALG

Le long métrage Sur les chemins de la liberté d'Amine Kais retraçant le parcours historique du ministère de l'Armement et des Liaisons générales (MALG) sous le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) a été projeté samedi soir à Alger en avant-première. Le film réalisé avec le soutien de l'association des anciens combattants du MALG s'ouvre sur un bref aperçu de l’itinéraire du fondateur du premier service du renseignement de la Révolution de Libération le militant Abdelhafid Boussouf (1926-1980) et ses relations avec les grands dirigeants de la Révolution de Libération tels Lakhdar Bentobal, Larbi Ben M'hidi, son prédécesseur à la tête de la Wilaya V. Le long métrage est soutenu par les témoignages d'anciens officiers du MALG dont Abderrahmane Berouane, Mohamed Lokmami qui ont évoqué les débuts du militantisme de Boussouf ou "Si Mabrouk" de son nom de guerre à Mila, sa ville natale, puis son passage à Constantine, Skikda puis dans l'Oranie (Wilaya V) avant son accès au Conseil national de la révolution algérienne à l'issue du congrès de la Soummam (1956).

Les faits retracent notamment la fondation, en 1957, du ministère des Liaisons générales et des Communications (MLGC) qui deviendra en, 1958, le ministère de l'Armement et des Liaisons générales (MALG). Plusieurs anciens de cette structure notamment le directeur des archives et de recherches Mohamed Khelladi et bien d'autres, dont Abdelhamid Temmar, Mohamed Nedjadi, Abdelkader Boukhari, Ali Hamlat, Mohamed Bentelis, sont revenus sur les missions assignées au MALG, son fonctionnement et ses rapports avec l'Armée de libération nationale (ALN) ainsi que son rôle dans le recrutement des militants. Le documentaire met en avant le rôle joué par les services du MALG à l'étranger, (Oujda, Tripoli, Tunis et Le Caire) et le soutien apporté à la Révolution de Libération par d'éminentes personnalités politiques mondiales à l'instar du sénateur américain John Kennedy. Le long métrage (2h 15') dont la projection s'est déroulée en présence de nombre de moudjahidine et d'anciens hauts responsables et membres du MALG est revenu sur certaines crises qui ont secoué le service.

Amine Kais a indiqué que l'œuvre faisait partie d'une série de sept documentaires réalisés dans le cadre du 60e anniversaire de la Révolution dont Les transmissions et Les immortelles projetés vendredi en avant-première. (APS)