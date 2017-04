Le Coin du copiste : Le blues du grand Sud

Les amateurs de blues, musique noire sur la vie, caractérisée par son ineffable rythme de balançoire inspiré du mouvement chaloupé des chants d’esclaves africains entassés dans les caves de bateaux en partance vers le continent américain, connaissent bien la liste des grands interprètes qui sont à l’origine de la création de ce genre musical. Le jazz toujours issu de la même classe sociale, la plus défavorisée et cantonnée dans les quartiers pauvres des villes du Sud est venu bien après modernisant le tempo, mais les adeptes du blues aux lointaines origines, restent rivés à leur préférence de toujours lorsqu’ils écoutent les standards de cette musique très prisée par les spécialistes qui entonnent certains classiques indémodables en savourant des airs connus — sans citer ici les noms des chanteurs noirs à succès dont beaucoup ne sont plus de ce monde — dans cette frénésie des notes binaires qui reprennent les même paroles avec un refrain émouvant dans la voix éraillée du blues-man. On sait que de part le monde entier les amoureux du blues continuent d’apprécier à travers notamment les festivals européens, cette musique qui vient des abysses de l’âme tourmentée, traverse le corps pour atteindre dans la force d’une évocation triste, l’esprit du mélomane. Il en était ainsi samedi dernier, sur les ondes de la Chaîne III, avec cette découverte du blues tel que le pratiquent nos chanteurs du Sahara. L’émission « Diwan » qui met en avant des groupes du grand Sud algérien, complètement sortis de l’ordinaire et dont la maîtrise du blues est franchement extraordinaire lorsqu’elle vient du tréfonds de l’Ahaggar, jouée par des jeunes qui jouent magnifiquement de la guitare au son électrique. Que les morceaux soient de pures créations en langue tamacheq ou interprétés en langue anglaise, ils dévoilent avec ces fusions et ces interférences avec la musique américaine une curieuse parenté qui s’adapte à nos rythmes touarègues chantés avec tant de mélancolie mais en même temps beaucoup d’authenticité qui peut ravir les oreilles des néophytes. Une parfaite adaptation de ce genre par nos amis du Sud que les beaux esprits de nos chanteurs, qui font un vrai tabac dans la région, se sont rencontrés à la frontière des continents et de l’espace-temps. L’émission de près d’une heure nous aura en tout cas fait voyager avec plusieurs titres qui gagneraient à être commercialisés dans le Nord algérien parce qu’ils méritent d’être entendu dans la capitale par une jeunesse dont on sait qu’elle a l’oreille musicale et un penchant pour toutes les nouveautés qui apportent un agréable métissage de sons et de voix.

L. Graba