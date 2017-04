Projection du film documentaire, Nostalgie de la ville d'Hussein Dey : Chroniques d'un quartier historique

Projeté en avant-première samedi après-midi à la cinémathèque algérienne en présence d'un nombreux public, le jeune réalisateur a révélé être un poète et s'est dit très heureux de cette première expérience cinématographique. "J'ai écrit des poèmes sur Hussein Dey, mon quartier natal une centaine de fois, mais aucun mot ne pouvait exprimer ce que je ressens pour ce quartier, si particulier, j'ai donc préféré céder cette mission à l'image pour questionner le temps et la mémoire afin de dire tout le bien que je pense de ce quartier", a-t-il fait savoir.

Autodidacte et motivé par la volonté de rendre hommage au quartier d’Hussein Dey, le cinéaste indique que pour avoir l'autorisation de filmer il fallait trouver un producteur, ce qui a été le cas avec Zeghda production. Intitulé Nostalgie pour la ville de Hussein Dey et plus précisément le boulevard Tripoli, le jeune cinéaste a donné la parole à des habitants du quartier qui ont toujours habité les lieux, et ce, depuis la période coloniale.

La placette principale d’Hussein Dey, sis au milieu du boulevard Tripoli a été depuis de longues années le lieu de rassemblement de tous les habitants de villes voisines, on raconte qu'on venait d'El Harrach, d'El Makaria et même d'El Madania pour s'installer dans ce magnifique square. Mettant en avant la particularité du boulevard Tripoli, le plus grand boulevard de la capitale, le metteur en scène a mis l'accent sur les bâtisses du quartier dont hélas certaines tombent en ruine. Abdelatif Aliane a donné la parole a des personnalités mythique de la ville de Hussein Dey, à l'exemple du photographe Badr Eddine Ben Miradi, connu pour son studio B-Ben, photographe dans le quartier d'Hussein Dey depuis 1963, d’un coiffeur qui exerce ce métier depuis de longues années ainsi que d’autres particularités du commerce florissant du boulevard Tripoli, connu dans tout l'Algérois, mais qui hélas a perdu de sa valeur depuis le projet du tramway. Les intervenants ont témoigné, la mort dans l’âme, le crime injustifiable d'enlever les arbres qui embellissaient le boulevard Tripoli. Pour certains, le charme du quartier a pris fin avec le déracinement de ces arbres séculaires.

Rappelant la grande popularité du cinéma "Royale" qui accueillait des centaines de cinéphiles, les nuits de Ramadhan, le stade Zioui et les deux lycées Thaàlibia et Aïcha, le réalisateur a porté à l’écran des archives datant des années 1970 avec les visites de Houari Boumediène, qui traversait le boulevard Tripoli avec d'autres chefs d'Etat en visite officielle. Un film documentaire unique en son genre, un devoir de mémoire que chaque passionné du septième art devrait accomplir pour préserver la mémoire collective des quartiers et villes algériennes.

Kader Bentounès