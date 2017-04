Sommet des pays du sud de l'Union européenne : Message d’unité et d’engagement

L'Espagne accueille aujourd’hui un sommet des pays du sud de l'Union européenne décidés à afficher leur volonté d'approfondir l'union, quelques jours après le déclenchement du retrait du Royaume-Uni de l'UE (Brexit).

Le sommet rassemblera au Palais du Pardo, près de la capitale espagnole Madrid, les chefs d'Etat et de gouvernement d'Espagne, de France, d'Italie, du Portugal, de Malte, de Chypre et de la Grèce, pour la troisième fois depuis septembre 2016.

l offre l'occasion à ces pays "de lancer un message d'unité et d'engagement en faveur du projet d'intégration européen à un moment décisif de l'histoire" de l'UE, résume dans un communiqué la présidence du gouvernement espagnole. "L'Europe doit continuer à œuvrer pour prendre en main les sujets qui préoccupent le plus les citoyens et renforcer son projet d'intégration", indique encore le texte, précisant que l'avenir de l'UE après la sortie du Royaume-Uni sera au menu des discussions, tout comme l'immigration, la politique économique et sociale et la politique de défense. "Les Etats du Sud ont une voix à faire entendre", déclarait aussi vendredi une source diplomatique française, citée par des médias, en soulignant qu'ils défendent la "convergence économique et sociale", et des politiques favorables "à la croissance et l'emploi".

Le sujet sera au coeur d'une "déclaration commune" des sept, à moins de deux semaines du premier tour de l'élection présidentielle le 23 avril en France, où la candidate d'extrême droite, Marine Le Pen, défend au contraire un programme de sortie de l'euro. Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy qui a dit par le passé que l'élection de cette dernière serait "une catastrophe", accueille une majorité de dirigeants de gauche (le président français François Hollande, le Premier ministre italien Paolo Gentiloni, son homologue grec Alexis Tsipras, le Portugais Antonio Costa et le Maltais Joseph Muscat), à l'exception du chypriote Nicos Anastasiades. La Syrie, indique-t-on encore de source diplomatique française, sera aussi "très certainement" au menu des discussions. Ce troisième sommet "Med 7" intervient aussi avant le Conseil européen du 29 avril à Bruxelles, où l'UE devra décider des grands principes de négociation.