Dans la lucarne : Les « petits » ces oubliés

Dans notre pays, en football, les observateurs n’ont d’yeux que pour le haut niveau, si l’on peut l’appeler ainsi. Car, au fond, ce n’est qu’un nom, vu la réalité où beaucoup de choses sont à revoir. Toujours est-il, les amateurs du ballon rond négligent souvent les divisions inférieures comme si elles n’ont jamais joué dans les paliers supérieurs. En effet, des équipes comme le MOC, l’USM Annaba, l’AS Aïn M’lila, l’USM Aïn Beida, ES Guelma, E Collo, le RC Kouba, JS Jijel, US Chaouia, WA Tlemcen, WA Mostaganem, E Mostaganem, JSM Tiaret, l’USMO, DNC/ANP, l’USM Sétif, JSB Menaïel, Témouchent, OM Arzew, OM Ruisseau, WA Rouiba, NARBR et ESM Koléa…ont joué les premiers rôles. Certains, par contre, ont rétrogradé il y a longtemps de cela. Leurs dirigeants n’ont pas élaborer à temps un programme de travail adéquat pour permettre à ces équipes de se retrouver parmi l’élite. On peut même dire que c’est très difficile pour les régions, aussi bien de l’est que de l’ouest du pays, de voir leurs équipes revenir rapidement parmi l’élite comme ce fut le cas dans un passé récent. À titre d’exemple, à l’Est du pays, parmi les équipes sus-citées, nombreuses ne sont pas arrivées à remonter dans les paliers supérieurs. Une stagnation, le plus souvent, due à des ennuis financiers. Ces équipes peinent à trouver des sponsors qui puissent les soutenir. Il est clair que la décadence du tissu industriel ou celui des petites et moyennes entreprises a amoindri les grands sponsors de ces régions du pays. Par ailleurs, il y a quelques jours seulement, le président du CA Batna, Nezzar, avait lancé un cri de détresse où il affirme que son club, mais aussi les clubs de la région de Batna ont besoin de sponsors pour redorer leur blason. Il avait même cité la Sonatrach, la première entreprise du pays, lui demandant de s’impliquer dans le financement comme elle le fait pour certains clubs comme le MCA, le CSC, la JS Saoura ou le MC Oran. Il est certain quand le nerf de la bataille fait défaut, il n’est jamais facile de pouvoir rivaliser avec les meilleurs. Dans tous les Championnats du monde, c’est la bonne santé financière qui fait la force d’une équipe et aussi que certaines équipes, qui avaient animé jadis les divisions supérieures, sont toujours au bas de la pyramide. Cela s’explique par la dèche des finances.

Ceci dit, en dépit des difficultés, les connaisseurs continuent à vouer un grand respect à ces équipes des petits paliers. Il y aura toujours de fervents supporters qui apprécient l’ancien, le vrai. Car, qu’on le veuille ou non, ces équipes avaient, il y a à peine des décades, quitté les divisions supérieures, mais elles n’ont pas perdu pour autant leurs amoureux car elles ont été créées pour certains dans le feu de l’action. Leur histoire demeure encore vivace dans les esprits chaque week-end que Dieu fait. En effet, des équipes comme le RCK, le MOC, le WAT, l’AS Aïn M’lila, l’USM Annaba… sont sur le point d’accéder au palier supérieur. Il faut dire que l’engouement à l’égard de leurs équipes favorites, même si elles jouent le championnat Amateur donne un cachet spécial à ces rencontres. D’ailleurs, les spécialistes sont accrochés par le championnat national Amateur (groupe centre) avec le duel à distance entre le RCK et Beni Douala. Les deux équipes sont à égalité et gare au faux pas. Le suspense est poussé à son paroxysme. C’est le cas aussi à l’Est entre l’ASAM et l’USM Annaba. Lors des dernières sorties, les Annabis ont lâché du lest et ce sont les M’lilis qui ont pris le large à quatre journées de la boucle finale. Désormais, l’ASAM (58 pts) compte cinq points d’avance sur les Annabis (53 pts). Toujours est-il, tout reste possible.

A l’Ouest, le WAT a déjà solutionné l’équation, puisqu’il a accédé avant même la fin de saison. Les Tlemcéniens ont dominé de la tête et des épaules leur division. Il faut admettre que les grandes équipes, comme on dit, ne meurent jamais, puisqu’elles n’ont pas perdu leur public et ce malgré la rétrogradation .

L’amour véritable quand tu me tiens !

Hamid Gharbi