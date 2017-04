Turquie : 8e but de la saison pour Ghilas

L'attaquant international algérien de Gaziantepspor, Nabil Ghilas, a inscrit son 8e but en Super Lig turque de football samedi, lors de la 27e journée, ayant vu son équipe s'incliner à domicile contre Alanyaspor (2-3). L'ex-fer de lance du FC Porto (Portugal) avait inscrit le second but de son équipe dans cette rencontre, en transformant un penalty à la 90'+2. Mais sans conséquence pour Alanyaspor, qui menait déjà confortablement au score et qui l'a finalement emporté (3-2). Ghilas (26 ans) était passé par une longue période de disette avant de retrouver son efficacité lors des trois dernières journées de championnat, pendant lesquelles il a inscrit 5 buts, dont un triplé contre Keyserispor.