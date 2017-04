Droits-TV : Ahmad Ahmad critique le contrat CAF - Lagardère Sports

Le nouveau président de la Confédération africaine de football (CAF), le Malgache, Ahmad, a estimé que le contrat d’un milliard de dollars signé par son prédécesseur, Issa Hayatou ,avec Lagardère Sports n’était pas un bon contrat. "Tout le monde est convaincu, que ce soit le public ou la CAF elle-même, que ce n’est pas un bon contrat, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, à l'issue d’une réunion du Conseil des associations de football en Afrique Australe (Cosafa). En tout cas, je m’engage à ne jamais signer d’aussi long contrat. Le Malgache a par ailleurs précisé que des personnes spécialisées en télévision et en marketing étudiaient actuellement les détails de ce document de 101 pages portant sur la commercialisation des droits marketing et média du foot africain pour la période 2017-2028. Avant sa victoire-surprise face au Camerounais Issa Hayatou, Ahmad avait assuré qu’un audit de tous les accords signés par la CAF ces dernières années serait lancé. Mais le Malgache peut-il, et veut-il seulement, revenir en arrière concernant ce contrat signé le 26 septembre 2016 au Caire par Issa Hayatou, l’ex-Secrétaire général de la CAF Hicham El Amrani et le président de la division Football Afrique de LS, Idriss Akki ? Je n’ai pas encore de décision à prendre, en attendant l’analyse du contrat, a expliqué Ahmad. Cet accord entre la CAF et Lagardère Sports n’en est en tout cas pas à sa première polémique. Il fait l’objet depuis le début de l’année 2017 d’une procédure judiciaire en Egypte, où se trouve le siège de la Confédération africaine de football. Issa Hayatou a été battu pour la présidence de la CAF le 16 mars 2017 à Addis-Abeba tandis qu’Hicham El Amrani a quitté ses fonctions le 27 mars dernier.