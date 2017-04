Coupe d'Algérie (1/2 finale) : CRB-USMBA et MCA-ESS au stade 5-juillet

Les demi-finales de la Coupe Algérie de football CR Belouizdad-USM Bel Abbes, MC Alger- ES Sétif se dérouleront au stade 5-Juillet (Alger), a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP) samedi. La première demi-finale entre le CRB et l'USMBA se jouera le mardi 18 avril et la seconde entre le MCA et l'ESS aura lieu le samedi 22 avril . La finale de la Coupe d’Algérie de football 2016/2017 seniors se déroulera le 1er mai prochain à 16h30 au stade 5-Juillet (Alger). Le MC Alger est détenteur du trophée grâce à sa victoire contre le NA Hussein-Dey (1-0).