16es de finale-Bis, Match aller : TP Mazembé 2 (RD Congo) - JSK 0 qualification compromise

La JS Kabylie, l’un des représentants du football algérien en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), en compagnie du MC Alger, s’est inclinée hier à Lubumbashi (RD Congo) face au TP Mazembé, tenant du trophée, sur le score de 2-0 (mi-temps 1-0), en match aller des 16es de finale-bis de l’épreuve continentale. Les buts de la rencontre ont été marqués par Nathan Sinkala (10’) et Coulibaly (90’+5), pour les Congolais. Le second but du TPM a été réussi cinq minutes après le temps règlementaire. Ce qui a irrité les membres du staff technique et les joueurs. Il change toute la donne et complique la misson des Canaris en prévision du match retour. Ce dernier aura lieu dimanche prochain (16 avril), au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou. Le coup d’envoi de la rencontre a été fixé à 18h. Elle s’annonce des plus difficiles pour les gars du duo Rahmouni-Moussouni. Il n’est souvent pas facile de remonter un tel score dit piège devant un adversaire de cette envergure. Car il lui suffira de marquer un but pour que les camarades de Rial soient contraints d’en inscrire quatre pour pouvoir se qualifier. Il faut savoir que la JSK ne fait pas de la qualification aux poules un objectif, encore moins une obsession, du moment qu’elle a pour mission première, pour cette dernière ligne droite de la saison, de lutter pour assurer son maintien parmi l’élite. Toutefois, elle jouera le match retour avec le sérieux et la rigueur nécessaires, à ce niveau-là.

M.-A. A.