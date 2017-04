Coupe de la CA (1/16es de finale Bis -Retour) : Les vert et rouge maintiennent leurs chance

Les Mouloudéens ont été surpris par leur homologue de Young Africans, au stade de Dar Essalem (Tanzanie) d’une capacité de 60.000 spectateurs. Il faut dire que tout s’était décidé durant le second half à la suite de la rentrée du fer de lance de cette formation Ngoma.

Il faut admettre qu’il a en quelque sorte animé le jeu d’attaque tanzanien. Il y a lieu de relever ici que ni Chaouchi, ni sa défense n’avaient rien à se reprocher suite au but de kamasuko (61’) marqué après à une superbe action d’ensemble. Les Mouloudéens ont très bien joué en réussissant à museler leur adversaire avec un pressing haut, même s’il avait distillé un beau football. Il est loin d’être une quantité négligeable et la défense du MCA en a vu des vertes et des pas mûres. D’ailleurs, sans un grand Chaouchi dans les buts, le score aurait pu être autre dès le premier half. L’enfant de Bordj Ménaïel a su avec brio comment retarder l’échéance et a même permis à ses coéquipiers de s’enhardir et de tenter quelques essais par Bouguèche qui méritaient un meilleur sort. En seconde mi-temps, et malgré un taux élevé d’humidité, les poulains de Mouassa ont pressé fort cette redoutable formation de Young Africans qui pratique un football suscitant le respect. Pour leur résister, il a fallu sortir le grand jeu, ne pas dormir sur ses lauriers car

rien ne sera facile au retour. Il est clair que les Algérois savent désormais que cette équipe n’est pas à la portée du premier venu. On ne le dira jamais assez que le football africain a nettement évolué et que les différentes équipes, qui encaissaient beaucoup de buts il n’y a pas si longtemps, ont rattrapé tout leur retard. Ils peuvent aujourd’hui rivaliser avec n’importe quelle équipe. D’où la nécessité de ne pas les sous-estimer. Certains joueurs du MCA ont affirmé « qu’elle est prenable ». Il s’agit, peut-être, d’une vérité, mais il faudra transformer en but les occasions qui se présenteront ce samedi 15 avril, à 18h, au stade 5-Juillet aux attaquants mouloudéens. Tout le monde relève que le pêché mignon du MCA reste son empressement d’actions devant le but adverse ; cet ensemble confond effectivement entre vitesse et précipitation. Ce qui fait que des opportunités criardes sont ainsi loupées par les attaquants des Vert et Rouge presque comme des débutants. Heureusement pour eux que le staff technique est content du retour de Seguer. D’ailleurs, ce dernier, entré en cours du jeu en seconde mi-temps, avait failli rétablir l’équilibre. Ce qui aurait été une grande performance, puisqu’elle va accroître les chances du MCA de se qualifier au prochain tour qui coïncidera avec la phase de poules. Les dirigeants du MCA espèrent que le stade 5-Juillet sera « plein comme un œuf» comme il l’a toujours été par le passé. Toujours est-il, les fans du MCA, le staff technique et les dirigeants sont motivés de voir les leurs venir à bout de cette équipe et valider le billet qualificatif au prochain tour. Un but de retard n’est pas comme une montagne à surmonter, mais il faudra y mettre du cœur et faire couler de la sueurs devant les buts adverses. Toujours est-il, au MCA on reste optimiste, pour faire plaisir aux supporters et aussi au pays, pour la concrétisation de l’objectif qui est d’atteindre coûte que coûte la phase de poules. Cette seconde manche sera officiée par l’arbitre guinéen, Yakhouba Keita.

H. G.