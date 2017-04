Campagne électorale des législatives, M. Sid-Ahmed Ferroukhi, tête de liste du FLN à Alger : Relever le défi

«On ne vend pas du vent. On est présent avec une crédibilité qui a déjà fait ses preuves. On est venu avec l’esprit d’ouverture, et non pas avec une vision restreinte. Nous sommes porteurs d’idées et d’un programme qui est celui du président du parti, Abdelaziz Bouteflika. Nous sommes ouverts sur le monde. On n’est pas là pour faire retourner les gens au Moyen-âge.

L’objectif de la politique c’est qu’elle construit la population, à condition qu’elle soit une bonne politique qui se base sur des principes modernes. C’est notre message pour les habitants de la capitale dont nous sollicitons un maximum de suffrages et d’adhésion. « Telles sont en substance les déclarations choisies par Sid Ahmed Ferroukhi, ancien ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, tête de liste à Alger du Front de libération nationale, lors d’une conférence animée hier à la veille du lancement officiel de la campagne électorale pour les législatives.

Il ajoute : « On a un programme qui a déjà fait ses preuves sur le terrain par les élus de l’APN, de l’APW, dont la majorité appartient au FLN. Un programme qui intègre l’habitat. Les élus du FLN ont fait sortir les gens de l’habitat précaire par la distribution de 40.000 logements à Alger. Je souhaite poursuivre le travail en faveur de ces gens en les aidant à préparer l’avenir de leurs enfants.»

Le candidat se dit « prêt » à déployer ses efforts et sillonner les différents quartiers de la capitale pour inviter les citoyens à se rendre en force aux urnes. Il se lancera dans la course électorale après avoir bénéficié de l'approbation du président du parti, en l’occurrence le chef de l'Etat. Il semble déterminé à mener la bataille. Il a d'ores et déjà, fait savoir qu'il descend dans l'arène pour tenter de convaincre les citoyens d’aller aux urnes d’abord, et choisir leur liste partisane ensuite.

Le travail a déjà commencé chez ce monsieur à forte volonté, déterminé à apporter un changement, un nouveau souffle, notamment « gagner la confiance » des citoyens algérois à l’image du parti qu’il représente et de sa crédibilité. Il a investi le terrain bien avant que la campagne électorale ne commence, comme il l’a bien précisé. A quelques heures du lancement de cette campagne, le candidat s’impatiente. En quête de voix et de soutien, même si la campagne électorale s'étale sur une durée de 21 jours, cela reste, à ses yeux, insuffisant pour mobiliser davantage les électeurs qui ont tendance à tourner le dos à la chose politique. L’objectif est de leur faire changer d’avis, de les convaincre et de les inciter à marquer une forte présence le jour « J », mais aussi d’élire son parti.



La proximité et le porte-à-porte pour convaincre les électeurs



La bataille promet d'être rude. Avec plus d'une cinquantaine de partis en lice et environ 12.000 candidats qui se disputent les 464 sièges de l'Assemblée populaire nationale, la course ne peut être qu’ardue. Le candidat se lance dans une course contre la montre pour assurer le maximum de voix. Ce dernier fait du travail de proximité son cheval de bataille. Il promet d’être à pied d'œuvre pour être en contact avec les citoyens. Jusqu'à même faire du porte-à-porte en sillonnant les cafés d'Alger et les places publiques pour se rapprocher des jeunes chômeurs.

Il réserve des rencontres avec les pêcheurs et les agriculteurs, chose qui relève d’ailleurs de son domaine par excellence. Des rencontres avec les artisans de la haute Casbah dans le but d’injecter un nouveau souffle au secteur de l’artisanat et du tourisme d’une manière générale, relevant la richesse patrimoniale et historique de la capitale… Il s'invite même dans les stades pour partager la passion des milliers d'Algériens.

Représentant le parti qualifié de « parti du peuple et non pas d’une caste » et défendant le programme du président de la République qui lui a réitéré sa confiance, le candidat, s’est montré « confiant » en les capacités des cadres, des citoyens et du gouvernement pour relever les défis.

Avec le bref discours qu’il a prononcé, hier, au centre culturel d’El Madania, il laisse entendre une note d’optimisme pour ce qui est de la situation de l’Algérie et de son devenir « ce que j’ai toujours constaté sur le terrain et qui me laisse toujours optimiste, c’est que l’Algérie va bien et elle le sera pour toujours par la force de ses hommes et femmes, le développement de ses projets », a-t-il relevé en précisant que c’est tout le pays, qui est « reconnaissant envers les efforts déployés par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, depuis son élection en 1999, pour permettre au pays de retrouver sa stabilité et son unité ».

Selon lui les législatives sont une « grande opportunité » pour ouvrir les portes du dialogue, de débat et de concertation avec toutes les franges de la société sur un certain nombre de problématiques qui se posent en se focalisant sur les jeunes et la gent féminine.

Sid Ahmed Ferroukhi a toutefois, rappelé pour ce qui est de la liste des candidats, qu’elle comporte 40 postulants dont 17 femmes il a fait savoir également que 80% des candidats sont d’un niveau universitaire. La moyenne d’âge de ces candidats est de 55 ans. Il a qualifié cette liste de « composante équilibrée et riche » en raison du fait qu’elle regroupe des postulants appartenant à différents secteurs et spécialités (des anciens ministres, des représentants de la société civile, des cadres supérieurs, des membres d’APW et APC…).

« Je trouve que nous possédons une composante riche qui peut répondre aux diverses préoccupations des habitants d’une manière directe tel que l’habitat, l’enseignement avec tous ses cycles, l’agriculture, l’industrie, les services…», a-t-il indiqué, précisant que les solutions peuvent être tirées des gens qui ont une grande expérience en la matière pour la mettre en application au profit de cette liste et au profit de la population et du pays.

Kafia Ait Allouache