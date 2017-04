Union Ennahda, El-Adala et El-Bina : viser la deuxième place

L’Union pour Ennahdha (renaissance), El Adala (justice) et El Binaa (construction), alliance née de la fusion des partis Ennahdha, El Binaa et le FJD, vise la deuxième place à Alger, aux élections législatives du 4 mai prochain. C’est d’ailleurs ce que prévoit, Youcef Khebaba, tête de liste de l’union à Alger, qui a animé hier, une conférence de presse pour expliquer le programme de l’alliance à défendre durant la campagne électorale dont le coup d’envoi a été donné aujourd’hui. « En toute objectivité, les résultats de l’union sont tributaires de la participation des citoyens à ce rendez-vous, car, nous comptons sur la société et sur le citoyen ». Mais il y a aussi, ajoute-il, « l’engagement de l’administration à garantir des élections transparentes ». « Si ces deux conditions sont réunies, l’union saura sans doute remporter l’une des premières places », a-t-il précisé. S’étalant sur le programme électoral de l’union des trois formations politiques, le candidat explique que celui-ci est basé essentiellement sur les préoccupations quotidiennes du citoyen, notamment l’emploi, la santé, l’éducation et logement, ainsi que le grand potentiel, qu’offre la capitale dans ces domaines et qui reste sous-exploité. « Nous focaliseront également sur d’autres problèmes que connaît la capitale, tels que les constructions anarchiques, les nouvelles cités dortoirs, sans vie et sans perspectives ». Il propose à ce propos, une « gestion moderne de la ville, où le citoyen algérois, bénéficiera de ces avantages ». Le même candidat soulève également les problèmes de transports entre les cités et quartiers de la capitale, la pression au niveau des universités et des espaces de sport et de loisir, les problèmes de l’environnement, ainsi que les marchés anarchiques. Il estime à ce sujet, que « la capitale algérienne qui devrait concurrencer les capitales méditerranéennes, en termes d’activité économique et d’attractivité, d’autant plus qu’elle jouit d’une position stratégique qui fait d’elle la porte de l’Afrique et le centre du Maghreb, est complètement absente de cette concurrence stratégique ». Il explique également que le programme de l’union qui sera détaillé au peuple lors de la campagne, se décline en plusieurs axes, notamment l’axe politique qui constitue la clé de la solution. Le deuxième axe concerne l’économie et un autre axe social, qui « est indispensable », dira-t-il, notamment dans la « conjoncture actuelle caractérisée par une crise financière due à la chute des prix des hydrocarbures ». Le candidat tête de liste de l’union « Ennahdha » à Alger, dira également qu’il ne concentrera pas sa campagne sur les problèmes, les critiques et le diagnostique de la situation mais plutôt, sur la proposition des solutions et l’exploitation des opportunités qui s’offrent à tous les niveaux, car explique-t-il, « notre pays recèle d’importantes potentialités et le premier investissement à faire est d’investir dans les capacités et les compétences humaines ».

Concernant les chances de la liste d’Alger à concurrencer les listes des grands partis, M. Khebaba dira, que toutes les chances sont égales, estimant dans le même ordre d’idée, que « les grands partis ont montré leurs limites dans la gestion, et la crise actuelle que vit le pays est la meilleure preuve ».

Salima Ettouahria