Mouvement populaire algérien : Voter en force

Le secrétaire général du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Benyounès, a appelé à partir de Boumerdès le peuple, indépendamment des opinions des uns et des autres, de même que les partis politiques, à voter «massivement» le 4 mai prochain, car les prochaines législatives sont, selon lui, décisives pour l’avenir du pays. La participation massive à ce rendez-vous électoral est susceptible de «renforcer les institutions de l’Etat et de promouvoir la construction d’une démocratie pacifique, seule apte à garantir la paix et la stabilité, et, partant, le développement national», a estimé M. Benyounès dans un meeting populaire, animé à la maison de jeunes Saïd Sennani. Il a soutenu que participer en force à ces législatives va «donner une crédibilité aux institutions (Gouvernement et Parlement)», ce qui leur permettra, a-t-il dit, d’accomplir, avec l’approbation du peuple, certaines reformes parfois difficile à mener. S’exprimant sur la campagne électoral, dont le coup d’envoi sera donné demain dimanche, le chef de file du MPA a invité les candidats au respect mutuel, quelles que soient leurs différences tout en se concentrant sur la présentation de leurs programmes et l’ouverture de débats sur des sujets intéressant la société. «La décision finale reviendra souverainement au peuple», a-t-il insisté. «Il faut abandonner la gestion socialiste et bureaucratique de l’économie nationale afin de sortir le pays de la crise», a préconisé M. Benyounès, appelant à «l’intégration de l’économie libre et diversifiée, tout en prenant en compte la justice sociale». Il a souligné que le programme de campagne du MPA englobe de nombreuses propositions, à leur tête, l’appel à la réhabilitation des prérogatives du président de l'APC, dont la distribution du foncier destiné à l’investissement, outre la réforme du système bancaire, par l’ouverture du capital des banques au secteur privé, la lutte contre le marché parallèle et la corruption, et l’institution de bases claires pour la justice sociale. Le secrétaire général du MPA a, par ailleurs, salué les «positions courageuses» de la diplomatie algérienne dans questions intéressant l'actualité internationale, appelant le peuple à la vigilance afin de «couper l’herbe sous les pieds de ceux qui nourrissent de mauvaises intentions à son égard». (APS)