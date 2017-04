Campagne électorale des législatives, Front de la bonne gouvernance : Choisir les meilleures compétences

Le secrétaire général du Front de la bonne gouvernance (FBG), Aïssa Belhadi, a appelé, à Alger, l’ensemble de la société à participer massivement aux élections législatives du 4 mai prochain, pour choisir « les meilleurs compétences » à même de les représenter et de soulever leurs préoccupations à l’Assemblée populaire nationale, en toute «responsabilité et intégrité». *

Plébiscité pour un deuxième mandat lors des travaux du dernier congrès du parti, M. Belhadi a indiqué qu’une forte participation à l’échéance du 4 mai prochain « contribuera au façonnement de la décision politique travers la consécration de la véritable démocratie et le changement serein et souple dans différents domaines au service de l’intérêt du pays ».

Mettant l’accent sur l’importance de « faire preuve de responsabilité en participant massivement à ces législatives par fidélité aux sacrifices des chouhada de la guerre de Libération et par souci de servir l’avenir du pays », il a appelé à « contrer toute tentative de fraude éventuelle dans les bureaux de vote ». Par ailleurs, il a affirmé que le FBG participera à ces élections avec 7 listes électorales et une lite consacrée à la communauté algérienne établie dans la région nord de la France, précisant que l’objectif du parti « est de s’affirmer, d’accompagner les citoyens et d’être à l’écoute de leurs préoccupations pour les soumettre aux parties compétentes ». Evoquant les principes fondamentaux sur lesquels repose le programme du parti, M. Belhadi a cité « la consécration des principes d’égalité et de bonne gouvernance au sein de la société, ainsi que la mise en œuvre d’une politique d’équilibre régional et des règles de l’alternance au pouvoir conformément aux dispositions le la Constitution amendée ». Le programme de FBG vise également la « contribution au développement économique à travers des ressources alternatives aux hydrocarbures », a ajouté, M. Belhadi, mettant l’accent sur la « nécessité d’investir dans les domaines de l’agriculture et du tourisme eu égard aux richesses de l’Algérie dans ces deux créneaux. Concernant le programme de sa formation politique durant la campagne électorale qui débutera aujourd’hui, le secrétaire général du FBG a affirmé que plusieurs activités seront organisées dans ce cadre, notamment des meetings, des conférences et des actions de proximité à travers les différentes régions du pays dans le but de se rapprocher des citoyens et d’être à l’écoute de leurs préoccupations, en sus de l’utilisation des différentes techniques de communication (multimédias) comme les réseaux sociaux. (APS)

------------------/////////////////////

Avis d’électeurs :

« Voter pour un lendemain meilleur »

Des citoyens, approchés au centre-ville de Constantine, ont exprimé leur optimisme quant aux prochaines élections et leur détermination à faire entendre leur voix le 4 mai 2017. M. Abdelmadjid Ameur considère que le vote est à la fois « un droit et un devoir », soutenant que le vote massif des électeurs « barrera la voix aux corrompus » et « dégagera une classe politique capable d’exprimer les aspirations et préoccupations citoyennes ». Il a également assuré sa détermination à être le premier à s’exprimer le jour J dans son centre de vote. Le jeune Djalil Benmaâmar, qui partage le même avis, a invité les jeunes de sa génération à exercer leur droit et « faire échec à tous ceux qui veulent nuire à l’Algérie et à ses intérêts suprêmes. » Pour ce jeune, « le boycott n’apportera rien de bien pour le pays ».

De son côté, Mme Nadia a affirmé hésiter actuellement à donner ou pas sa voix surtout qu’elle n’a pas encore vu les listes et les programmes des candidats, soulignant qu’elle aspire par le biais de ces élections à « un avenir meilleur » pour l’Algérie.

------------------/////////////////////

Illizi

Au rythme des rencontres

La scène politique locale à Illizi vit avant le lancement officiel, aujourd’hui, de la campagne électorale pour les législatives du 4 mai 2017, au rythme des rencontres et de larges débats animés par les citoyens ayant investi les places publiques et autre points de regroupement pour exprimer leurs avis, notamment sur l’importance de la participation des jeunes à la vie politique du pays.

La présence des jeunes sur les réseaux sociaux de communication, dans les cafés et espaces publics est perceptible dans la région pour débattre et délibérer sur des questions inhérentes à cet événement politique, dont la participation des jeunes à la vie politique, les capacités des futurs candidats et la prospection de leur domaine intellectuel et leur aptitude à accomplir leur mission au sein de l’Assemblée populaire nationale (APN), outre l’examen des bilans des parlementaires sortants.

Il est à relever, à ce titre, que des candidats, âgés de 25 ans à 35 ans et issus de la wilaya d’Illizi, sont dans une position confortable parmi leurs colistiers et sur lesquels de larges espoirs sont fondés par la jeunesse afin de prendre en charge ses préoccupations. Des jeunes approchés par l’APS, à l’instar du journaliste Djanti Mahmoud, ont affirmé que « la bonne position qu’occupent ces jeunes d'Illizi, pour la première fois, sur les listes des candidatures de partis politiques, dénote de leur conscience politique et de l’importance de la mission du parlementaire et autres pareils rendez-vous nationaux pour la consécration de la pratique démocratique et l’édification d’une Algérie moderne ». De nombreux jeunes de cette wilaya frontalière sont unanimes à considérer qu'une participation massive aux prochaines législatives est susceptible de permettre de réaliser davantage d’acquis politiques pour le pays.

La wilaya d’Illizi qu’a connu l’ouverture, notamment à travers les quartiers de la capitale du Tassili N’Ajjer, de nombreuses permanences des candidats pour les législatives, a désigné 24 espaces publics devant accueillir les meetings et rencontres populaires dans le cadre de la campagne électorale pour les prochaines consultations, en plus de 61 sites retenus pour les affichages publicitaires, a précisé à l’APS le coordinateur de la haute instance indépendante pour la surveillance des élections (HIISE), Mohamed Ghouma. Treize formations politiques sont en lice dans cette wilaya pour les prochaines législatives du 4 mai pour briguer les cinq sièges retenus pour la wilaya. Un total de 48.360 électeurs, dont 12.787 électrices, répartis sur 30 centres électoraux, coiffant 115 bureaux de vote, dont 11 itinérants, encadrés par 946 encadreurs, sont attendus pour se prononcer, le 4 mai prochain, sur les composantes de la future Assemblées populaire Nationale. (APS)

------------------/////////////////////

Sétif

UN million d’inscrits



La wilaya de Sétif totalise un corps électoral d’environ un million d’inscrits, a indiqué le Directeur de la régulation et des affaires générales (DRAG), Mohamed Allalou. Ce corps est composé de 964.836 inscrits, soit 533.222 hommes et 431.614 femmes qui seront le 4 mai appelés à s’exprimer dans 610 centres et 2.157 bureaux de vote encadrés par 18.149 agents. Pas moins de 1.080 espaces ont été réservés aux affiches dans la wilaya et 145 lieux pour les meetings électoraux, selon ce responsable. Tous les dispositifs de préparation en prévision de l’ouverture de la campagne électorale pour les élections législatives du 4 mai prochain ont été mis en place dans la wilaya de Sétif, ont assuré les responsables des instances concernées.

La phase pré-campagne a été jugée « positive » et l’ensemble des opérations y afférentes ont été accomplies conformément à la règlementation en vigueur, a encore assuré le coordinateur de wilaya de la Haute instance indépendante de surveillance des élections législatives, Belkacem Nouisser. « Les procédures de révision administrative des listes électorales ainsi que de retrait et de dépôt des candidatures se sont déroulées dans la conformité aux dispositions de la loi organique sur les élections », a-t-on précisé. Il a été également procédé au tirage au sort pour la distribution des espaces horaires des interventions des candidats sur la Radio locale en présence des représentants des listes en lice ainsi que pour le tirage au sort relatif à l’utilisation des lieux de meetings de la campagne électorale, ajoute la même source. Dans la capitale des Hauts plateaux, dix huit listes électorales, toutes partisanes, sont en lice dans la wilaya de Sétif pour ces Législatives.

------------------/////////////////////

Agenda d’aujourd’hui

FLN

Khenchela : Meeting populaire à la salle omnisport (10h), animé par le secrétaire général, Djamel Ould Abbes



RND

El Tarf : Meeting à Boutheldja (10h) animé par le secrétaire général, Ahmed Ouyahia

Guelma: Meeting (14h) animé par M. Ahmed Ouyahia



FFS

Ghardaïa : activités marquant le lancement de la campagne électorale



PT

Bordj Bou Arreridj : Meeting à la salle omnisport (15h) animé par la secrétaire générale du parti, Louiza Hanoune

MPA

Mostaganem : Meeting animé par le président du parti Amara Benyounes



ANR

Marseille (France) : Meeting à la salle Magalon (10h) animé par le secrétaire général Belkacem Sahli



Front El-Moustakbel

Alger : Conférence de presse animée par le président du parti, Belaid Abdelaziz (siège du parti à Kouba)



TAJ

Tiaret : Meeting à la salle omnisports Ali-Maachi (10h) animé par le président du parti Ammar Ghoul

Tissemsilt : Meeting à la maison de la culture Nait-Belkacem (14h) animé par Ammar Ghoul

MSP

Alger : Place Emir Abdelkader (10h, lancement da la campagne électorale par le président du parti Abderezak Makri



RCD

Alger : Conférence de presse (10h) animée par le président du parti Mohcine Belabbas au siège du parti El Biar



ANR

Marseille : Meeting à la salle Magalon (10h) animé par le secrétaire général, Belkacem Sahli.

(APS)