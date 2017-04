Commémoration du 60e anniversaire de l’exécution d’Arezki Louni : L’hommage de Makouda

Un vibrant hommage a été rendu hier par la population de Makouda, au chahid Arezki Louni, à l’occasion de la commémoration de 60e anniversaire de son exécution. En plus de la population et des autorités locales de la commune de Makouda, d’où est originaire le chahid, les membres de la famille, des représentants de l’association de la rampe Louni Arezki de La Casbah d’Alger et des moudjahidine étaient présents à cette cérémonie d’hommage. En signe de reconnaissance à l’engagement de ce valeureux chahid pour l’indépendance de l’Algérie, une place publique a été baptisée à son nom. Des moudjahidine et proches du défunt ont mis en exergue le courage de ce valeureux martyr qui s’est engagé très tôt dans les rangs de l’ALN. La placette qui porte le nom de ce chahid est l’œuvre de l’Assemblée populaire de la commune de Makouda. La maison qui a vu naître ce héros de la Révolution de Novembre 1954 sera transformée en musée d’histoire pour la préservation de la mémoire de ce martyr qui était un des compagnons du célèbre Ali La Pointe. Ce projet, dont la réalisation nécessite la mobilisation d’une enveloppe de l’ordre de 15 millions de dinars, bute contre la contrainte de la propriété de la dite maison familiale. De son vrai prénom El-Hadi, Arezki Louni, originaire de la localité de Makouda, avait rejoint les rangs de l’Armée de libération nationale, avec son ami Ali La Pointe, pour mener plusieurs actions contre l’armée coloniale française. Son dernier acte de bravoure a été commis le 24 décembre 1956, à la suite duquel il avait été arrêté. Jugé et condamné à mort deux mois plus tard, Arezki Louni sera guillotiné le 8 avril 1957 à la prison de Serkadji.

Bel. Adrar