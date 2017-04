Concours de recrutement d’enseignants : exploitation des listes de réserve jusqu’au 17 avril

En prévision du concours de recrutement national d’enseignants prévu pour le 29 juin 2017, l'exploitation des listes de réserve relatives au concours de 2016, pour les trois cycles de l'enseignement, se poursuivra jusqu’ au 17 avril. Telle est l’annonce faite par le ministère de l'Éducation nationale, dans un communiqué rendu public vendredi.

En effet, sur son site électronique, le ministère informe que les directions de l'éducation procèderont à l'exploitation de «la plate-forme numérique», pour convoquer les candidats concernés en fonction du «mérite, du cycle et de la matière».

Il faut savoir que le recrutement externe d’enseignants du 29 juin prochain ne concerne pas moins de 10.000 postes, comme annoncé, récemment, par la ministre de l'Éducation nationale. Mme Nouria Benghebrit a également exprimé la disponibilité de son secteur à élargir les spécialités pour les langues étrangères, notamment le russe, le turc et le chinois dans le concours, à la demande des élèves et au regard du nombre d'universitaires diplômés dans ces spécialités. En fait, il sera procédé, dans une première étape, à la redynamisation de la plate-forme numérique de recrutement appliquée l'année dernière, afin d'exploiter les listes de réserve. Ouverte depuis le 7 avril, cette plate-forme le restera, dix jours durant, soit jusqu’au 17 avril 2017. L’objectif est de répondre aux besoins du recrutement au niveau des wilayas, avant l'exploitation de la liste nationale dans le recrutement.

Justement, à propos de l'exploitation de la plate-forme numérique de recrutement dans l’éducation, celle-ci a permis une meilleure transparence au concours de recrutement des enseignants. Selon les responsables du secteur, à la faveur de la plate-forme en question, «68.000 nouveaux enseignants, dont des diplômés des écoles normales, ont été recrutés de façon équitable à l'échelle nationale». Pour eux, c'est pour la première fois que le recrutement des enseignants vacataires s'est fait de façon équitable et en fonction des capacités des candidats. Cette méthode de recrutement a été rendue possible, grâce aussi à «l'autorisation exceptionnelle accordée par la direction générale de la Fonction publique d'exploiter les listes de réserve des candidats qui avaient réussi au concours du recrutement des enseignants en 2016».

Entre les futurs enseignants qui seront recrutés dans le cadre du concours national de juin 2017 (10.000 enseignants), et ceux devant être puisés à partir de la plateforme, le nombre global des recrutés par le ministère de l’Éducation nationale pour les besoins de l’année scolaire 2017-2018 seront pas moins de 40.000 enseignants. Ces derniers viendront ainsi en remplacement des personnels sur le point d’ouvrir droit à la retraite. Il y aura également parmi les enseignants recrutés, ceux qui seront affectés dans les nouveaux établissements devant entrer en service, lors de la prochaine rentrée scolaire, et d’autres qui seront destinés à combler le manque d’enseignants enregistré dans certaines matières, à l’exemple des mathématiques et des sciences physiques. En résumé, et selon les éclairages apportés par la ministre, les recrutements se dérouleront en deux phases distinctes. La première est celle qui est en cours. Elle est prévue du 7 au 17 avril 2017, et consiste à puiser les candidats dans les «listes d’attente» du précédent concours. La seconde phase de ce recrutement sera sur la base d’un nouveau concours national attendu en juin 2017. Aussi, toutes les personnes remplissant toutes les conditions nécessaires pour ces postes et qui souhaiteraient s’inscrire peuvent le faire, à partir du 2 mai 2017, par le biais d’une plateforme numérique. Remarque importante à retenir, par ailleurs, le ministère de l’Éducation nationale a «arrêté un calendrier chargé», pour les examens professionnels de promotion aux grades de professeur principal et professeur encadreur, prévu le 31 mai, avant les épreuves professionnelles prévues entre les mois de juillet et d’août, concernant principalement les postes administratifs, en prévision de la prochaine rentrée scolaire.

Il est à relever, enfin, que pour ce qui est des vacances scolaires, «il n'y a aucun changement dans le calendrier de vacances annoncé auparavant». Idem, pour la date de la rentrée scolaire 2017-2018, qui aura lieu le 4 septembre prochain pour les élèves, le 30 août pour les enseignants, le 28 août pour les administrateurs et le 20 août pour l'administration centrale. Cela dit, avant la rentrée, les nouveaux recrutés bénéficieront d’une formation «d’imprégnation», laquelle devra se dérouler «entre fin juillet et début août», pour se poursuivre ensuite, durant toute l’année scolaire.

Pour ce qui est de la date d’arrêt des cours à travers tous les établissements scolaires, celle-ci a été fixée au 18 mai, alors que les examens du troisième trimestre auront lieu à partir du 21 mai.

Soraya Guemmouri