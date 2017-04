Tramway de Constantine : Baisse du nombre d’incidents

Le nombre des accidents sur la ligne du tramway entre la station Benabdelmalek-Ramdane et celle de la cité Zouaghi-Slimane a enregistré une baisse en 2016, comparativement à l’année 2015, a-t-on appris, hier à Constantine, du responsable qualité et maîtrise des risques système à la Société d’exploitation des tramways (Setram).

Dans une déclaration à l’APS, à l’occasion de deux journées portes ouvertes sur la Setram, organisées par l’unité opérationnelle de Constantine, au palais de la Culture Malek-Haddad, M. Toufik Laouar a affirmé qu’en 2016, la société a enregistré six accidents matériels sur tout le parcours du tramway, contre dix en 2015, avec une prévalence au niveau du carrefour du quartier Ciloc, où quatre cas ont été enregistrés. Selon ce même responsable, les infractions recensées ont été occasionnées par des automobilistes faisant partie de toutes les catégories sociales, mettant l’accent sur le rôle des différentes actions de sensibilisation organisées depuis juillet 2013, période à laquelle le tramway de Constantine a été mis en service, à ce jour, dans la baisse du taux d’accidentologie sur la ligne du tramway. Assurant qu’aucun incident n’a été signalé au premier trimestre 2017, M. Laouar a relevé, par ailleurs, le «danger» que représentent certains jeunes, notamment ceux qui écoutent de la musique à l’aide d’oreillettes qui les empêchent d’entendre les signaux d’approche du tramway, dont la vitesse au niveau des carrefours n’excède pas, selon lui, 15 km/h. S’agissant du déraillement du tramway en août 2016, au niveau de la station de Benabdelmalek, qui a fini sa course en s’encastrant dans le mur de la prison mitoyenne du Coudiat, cette même source a indiqué que l’enquête «minutieusement» réalisée par les services compétents a incombé l’accident à «une erreur humaine, pour non-respect des consignes de sécurité», ajoutant que le chauffeur en question a été licencié. M. Laouer a, dans ce sens, souligné que Setram œuvre à «réduire au maximum» les accidents sur la ligne du tramway, ainsi que tout autre type d’accidents du travail, et ce, a-t-il précisé, par le biais de la «sensibilisation, la formation et le recyclage du personnel», mais aussi en direction des citoyens et des usagers de ce moyen de transport moderne.

Les organisateurs ont également convié à ces portes ouvertes, les élèves de neuf établissements scolaires, situés sur le parcours du tramway, afin de les sensibiliser, à travers une séance pédagogique et un atelier de dessin, pour leur donner les consignes de sécurité d’usage, avec la nécessité impérieuse de les respecter, a-t-on constaté.

Les journées portes ouvertes organisées par la Société d’exploitation des tramways ont pour objectif de «sensibiliser le grand public à la sécurité ferroviaire», et faire connaître également l’entreprise et ses métiers, à savoir la maintenance, les systèmes d’information, la sûreté interne, ainsi que les achats et les approvisionnements», a-t-on noté. (APS)