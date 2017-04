L’efficacité énergétique dans le bâtiment : Procédés et matériaux innovants

«L’enveloppe du bâtiment, le cœur de l’efficacité énergétique», c’est le thème de l’important séminaire national qui s’est tenu, hier à Sétif, et qui a regroupé, à l’initiative du comité local de l’ordre des architectes et du groupe des sociétés Hasnaoui, en partenariat avec Batimatec EXPO, des compétences avérées en la matière et de nombreux professionnels.

La rencontre qui s’est tenue en présence du wali, du DG du groupe Hasnaoui, celui de Batimatec Expo, Bouzidi Brahim, membre du Conseil national de l’ordre des architectes, ainsi que le président du CLOA de Sétif, a permis aux nombreux architectes présents, représentants des bureaux d’études et responsables d’entreprises, de s’imprégner des dernières technologies en la matière et, partant, bien des initiatives mises en œuvre dans ce domaine en Algérie.

«C’est un thème qui est d’autant plus important qu’il intervient dans un contexte qui nous appelle plus que jamais à la réflexion autour de l’utilisation et de la rationalisation de nos consommations énergétiques, parfois par de simples gestes sur la construction qui nous permettent de réduire de 30 à 40% de ces consommations. Le bâtiment, comme vous le savez, est le premier consommateur d’énergie, et c’est justement à travers de telles rencontres et du souci qui anime en fait tous les concepteurs, que nous proposons des solutions réalisables et qui ont fait leurs preuves», nous dit Fouzi Belatreche, président du comité local de l’Ordre des architectes. C’est à ce titre que plusieurs communications seront prononcées, marquées toutes par des exemples révélateurs mis en œuvre par des compétences nationales et de grands constructeurs qui se sont déjà engagés sur cette voie, à l’instar du groupe algérien Hasnaoui, dont Samir Douar, le directeur marketing GSH procédera à une présentation et du cahier de prescription technique.

Un groupe qui compte à son actif pas moins de 20 entreprises, dont 12 en partenariat avec des entreprises étrangères, 3.000 employés et 40.000 logements individuels et collectifs à son actif, et qui, dit l’intervenant, s’est attelé depuis 2008 à la prise en charge de cette problématique, par une construction basée sur des systèmes à isolation thermique.

Pour sa part, le directeur général de Batimatec EXPO, Raouf Stiti, estime que «c’est là une rencontre qui s’intègre dans le cadre du nouveau concept de l’écoconstruction, que bien des pays tentent d’ancrer dans les mentalités du monde professionnel de la construction. Il faut que dans notre pays apprenne à utiliser des procédés et des matériaux innovants qui vont dans le sens de l’économie de l’énergie. Notre pays, qui a participé à COP21 à Paris, s’est engagé a aller dans ce sens et à prendre en charge cette problématique dans le bâtiment qui reste un secteur énergivore, et c’est avec la prise de conscience qui s’impose que ce genre d’initiatives est lancé et que nous soutenons».

F. Zoghbi