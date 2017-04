Permis à points : Un frein contre les accidents ?

Le président de la Fédération nationale des auto-écoles, Ahmed Zineddine Aoudia, a souligné, hier, lors d’une conférence de presse exposant les problèmes recensés par le secteur, au siège de l’Union générale des commerçants et artisans algériens, que l’application dans les prochains mois du nouveau permis de conduire électronique biométrique fera que «le nombre d’accidents de la circulation en Algérie baissera d’une manière conséquente».

Pour ce responsable, en cas d’infraction au code de la route, des points sont retirés automatiquement en fonction de la gravité des fautes commises par les automobilistes, ce qui leur causera énormément de préjudice, voir le retrait du permis durant plusieurs mois. Selon le président de la Fédération nationale des auto-écoles, dans le cas où le conducteur perd tous ses points, il se verra retirer définitivement son permis de conduire à points, et devra attendre six mois, avant d’être éligible à refaire la formation et à repasser les examens pour avoir un nouveau permis de conduire.

«Depuis 2010, notre fédération a frappé à toutes les portes pour la mise en place et l’application du permis à points pour inculquer aux automobilistes le respect du code de la route», dit M. Aoudia.

Pour lui, avec de telles mesures, l’automobiliste est dans l’obligation d’être vigilant et fera tout pour éviter de commettre des infractions. Il cite, à cet effet, l’exemple d’un automobiliste qui ne respecte pas la signalisation du stop, qui «perdra 6 points et payera une amende à partir de 6.000 DA, ce qui fait qu’il réfléchira à deux reprises avant de commettre ce genre d’infractions». Le conférencier rappelle que le nouveau permis sera disponible en deux catégories, à savoir la catégorie comprenant 24 points, pour les détenteurs d’un permis de 10 ans, et celle des 12 points pour les nouveaux permis de moins de deux ans. Il dit qu’en cas de perte des points en cette période de validité, il est fait obligation au titulaire du permis de se soumettre, à ses frais, à une formation pour la reconstitution des points perdus. Il ajoute que lorsque le détenteur du permis n’a commis aucune infraction entraînant le retrait des points, il lui est affecté un capital définitif de 24 points.



Pour une unification des tarifs qui vont de 8.000 à 35.000 DA



L’autre côté positif de l’application du nouveau permis à points, pour M. Aoudia Zineddine, est la cessation un tant soit peu des «interventions pour la récupération des permis de conduire dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie». «L’application du nouveau permis doit passer par la création d’un fichier national des permis de conduire», explique l’orateur.

Sur un autre registre, lors de son intervention, le porte-parole de la fédération appelle à l’unification des tarifs de formation pour l’obtention d’un permis de conduire au niveau national. «Il n’est pas normal de voir chaque auto- école appliquer son propre tarif, il serait judicieux de pratiquer une seule tarification, d’ailleurs c’est ce qu’on a proposé aux pouvoirs publics», dit le responsable qui explique, à titre indicatif, que le permis de conduire coûte, aujourd’hui, entre 8.000 DA et 35.000 DA.

Évoquant les problèmes que rencontrent continuellement ces établissements de formation, M. Aoudia affirme que sa fédération est en désaccord avec l’imposition par les pouvoirs publics d’une superficie d’un local de 30 m2, au lieu de 16 m2, pour exercer dans ledit secteur. La durée de la formation est également un point soulevé par la fédération, dont les adhérents ont proposé à ce qu’elle soit ramenée à 55 heures pour chaque candidat. Il faut savoir que cette proposition, qui date de 2008, est parmi les revendications principales de la fédération. Actuellement, le volume horaire est de 30 heures.

Celui-ci préconise de consacrer 25 heures aux cours théoriques et 30 heures à la pratique. «On a proposé également de diminuer le nombre d’examens par mois à deux au lieu de quatre. Même cas pour le nombre de candidats. On veut que celui qui a un seul véhicule prenne en charge 15 candidats par mois au lieu de 30. Toutes ces mesures ont un objectif, celui de réorganiser l’activité des auto-écoles», a-t-il dit, avant de préciser qu’avec l’application de ce nouveau programme, l’obtention du permis de conduire se fera en trois mois, et non en 40 jours comme actuellement. «On attend toujours la validation de ce programme, et on appelle, à l’occasion, le ministère à accélérer les choses en espérant que ce sera fait le plus tôt possible afin de le mettre en application», dit-il.

Autre sujet au cœur du débat, celui du renouvellement du parc automobile des auto-écoles qui entre dans la formation des candidats au permis de conduire. «Les pouvoirs publics veulent imposer une durée d’utilisation de 5 ans, une offre rejetée par notre fédération qui demande à réviser sa copie et appliquant une durée d’utilisation de 10 ans», a précisé le président de la Fédération nationale des auto-écoles. Selon la FNAC, il existe actuellement en Algérie environ 7.000 auto-écoles, alors que le nombre d’examinateurs ne dépasse pas les 400 au niveau national.

Mohamed Mendaci