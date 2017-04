Parole d’urnes : Mobilisation

Les partis politiques, dans leur écrasante majorité appellent, non sans raison, à une forte participation des citoyens. L’Etat, pour sa part, a mis en place, malgré la situation économique actuelle, un dispositif électoral et des préparatifs à la hauteur de l’événement afin de garantir la transparence du scrutin dans un climat de saine compétition partisane. Les attentes citoyennes sont très perceptibles. Il s’agit pour les futurs élus, de se conformer à leur mission de représentants du peuple, de se montrer capables de répondre aux besoins et aux problèmes de la société. Mais surtout, de légiférer et de contrôler l’action du gouvernement. Donner un autre souffle, un supplément de vigueur à la vie parlementaire et d’inciter les citoyens à faire preuve d’un souci et d’un intérêt vivace à l’égard de cette assemblée qui demeure le lieu idéal où s’affrontent les idées et les propositions.

Les engagements du ministre de la Communication, Hamid Grine ont été transmis aux médias nationaux, qui concernent l’ouverture des plateaux de TV et les temps d’expression directe des candidats pour faire entendre leurs voix, expliquer, exposer leurs programmes. Le but est d’être au rendez-vous avec les électeurs. Tous les moyens matériels, humains et techniques ont été mobilisés.

A charge pour les partis politiques en lice de donner la preuve de leur détermination à concourir à la réussite de ce scrutin, sans recourir à des moyens déloyaux, d’éviter l’invective et les attaques personnelles, de contribuer à la mobilisation certaine et effective du corps électoral afin qu’il s’exprime en toute liberté et en toute démocratie pour les candidats à la députation de leur choix.

C’est pourquoi, il est attendu, que la campagne soit le moment propice d’affirmer un engagement citoyen, d’éviter d’aborder les sujets stériles, qui ne contribuent pas à construire l’Algérie de demain, comme le voulaient nos dignes précurseurs.

Les médias nationaux soit publics ou privés, qui vont sûrement mettre en exergue le discours des candidats, et vont veiller à inciter l’électeur à être présent le jour du vote, car sa voix est importante pour le succès de cette consultation populaire.

Hamza Hichem