Enregistrement des programmes : Dans de bonnes conditions

L'opération d'enregistrement des contenus des programmes de la campagne électorale des candidats aux législatives du 4 mai prochain, à diffuser à travers les chaînes des radio et de télévision se poursuivaient au niveau du centre d'enregistrement audiovisuel d'Alger, dans de bonnes conditions, a constaté l'APS sur place.

Le centre d'enregistrement connaît une activité soutenue des équipes des deux entreprises publiques et des membres de la commission permanente de la Haute instance indépendante de surveillance des élections ainsi que des candidats aux législatives concernés par l'opération. Dès l'arrivée des candidats, des explications sont fournies sur les étapes de l'opération d'enregistrement du contenu médiatique radiophonique et télévisuel, les répétitions permises pour un réenregistrement et d'autres détails liés à la diffusion du contenu conformément au calendrier établi par le tirage au sort qui s'est déroulé récemment sous l'égide de la Haute instance indépendante de surveillance des élections. Des candidats de partis politiques et indépendants ont salué les conditions d'accueil et le déroulement de l'opération d'enregistrement radiophonique et télévisuel. Pour ce qui est de l'opération d'enregistrement, M. Zine Al Abidine Bouaacha, un des membres chargés de superviser l'enregistrement télévisuel, a indiqué que « l'opération se déroulait dans de bonnes conditions et dans un climat familial », soulignant que l'ENTV « a mobilisé d'importants moyens humains et matériels pour assurer le succès de l'opération pour donner lieu à un contenu médiatique diffusable ».

Il a précisé qu’« une équipe de presse et technique expérimentée a été désignée outre la mise à disposition d'équipements techniques de haute qualité en matière de tournage et de montage », rappelant que la diffusion se fera dans les quatre chaînes de la télévision algérienne et au même moment selon le calendrier établi par le tirage au sort.

D'autre part, le responsable de l'enregistrement radiophonique, Mohamed Badreddine, a affirmé que l'Entreprise de la radio algérienne « a mobilisé tous les moyens matériels et humains pour le succès de cette opération. Ainsi, quatre studios ont été réservés ainsi que des dizaines de journalistes et de techniciens pour veiller à l'opération d'enregistrement qui a débuté vendredi, soit 48h avant la campagne électorale ».

La diffusion des contenus se fera à travers les ondes de la Chaîne I, II et III conformément au calendrier pré-établi, a-t-il encore dit. Evoquant le rôle de la Haute instance indépendante de surveillance des élections dans l'enregistrement des contenus, M. Fatni Manar, membre de la commission permanente de cette instance chargée de la permanence, a déclaré que l'instance a mobilisé deux membres de sa commission permanente pour le suivi de l'opération, directement et sans interruption pour garantir un produit médiatique qui préserve les constantes nationales et veille à l'application des lois de la République dans ce domaine à l'instar de l'utilisation des deux langues nationales, l'arabe et tamazight. (APS)