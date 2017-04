Campagne électorale des législatives : c’est parti !

Dès aujourd’hui, les candidats figurant sur près d'un millier de listes de cinquante partis politiques ou réunis à titre d'indépendants vont s’atteler, durant trois semaines, à convaincre et à séduire les électeurs de la pertinence de leur programme et de la qualité de leurs propositions, en organisant des meetings populaires, des rencontres de proximité ou par une approche interactive sur les réseaux sociaux, afin de gagner leur confiance et les représenter, pour les cinq prochaines années, au sein de l'institution législative. L’État, pour ce qui le concerne, a mis en place un ample dispositif humain et matériel, à l’effet de garantir toutes les conditions de réussite de ce scrutin.

Les chefs de parti donnent le ton

Campagne électorale oblige, les chefs des partis politiques en lice pour les législatives du 4 mai vont sillonner le territoire national dans le but de convaincre les électeurs à aller massivement aux urnes et de choisir leurs listes des candidats. Du 9 au 30 avril, meetings et rassemblement populaires et autres rencontres de proximité seront donc au menu des ces formations, du moins dans les wilayas où elles seront sur le « starting block », à l’exemple de M. Djamel Ould Abbès qui annoncé que le parti du Front de libération nationale (FLN) entamera sa campagne électorale à partir de la wilaya de Khenchela où il organisera son premier meeting populaire. Mme Louisa Hanoune a prévu d’ouvrir la campagne à Bordj Bou Arreridj. La présidente du parti des travailleurs est en effet attendue dans les Bibans dès cet après-midi, à partir de 15h, plus précisément à la salle Omnisports Boubaaya-Saad, pour animer un meeting.

Elle enchaînera demain par deux rassemblements populaires, à El Eulma (Sétif) et Batna avant de rallier le 11 avril prochain Mila et Constantine. Le lendemain, Louisa Hanoune mettra le cap sur Blida tandis que le 13 avril, elle est attendue à l’ouest du pays, la matinée à Relizane et l’après-midi à Mostaganem. Le 14 avril, elle animera deux meetings populaires à Sidi Bel Abbès et Ain-Temouchent et clôturera la première semaine de campagne le 15 avril à Tlemcen et Oran.

Pour sa part, le RND qui a présenté des listes de candidats dans toutes les circonscriptions électorales a ficelé le programme des sorties de son Secrétaire général pour cette première semaine de campagne. Ainsi donc, Ahmed Ouyahia lancera les débats à partir de l’extrême Est, dans la wilaya d’El Tarf, où il animera ce matin un meeting dans la commune de Bouteldja avant de se rendre dans l’après-midi à Guelma.



Ahmed Ouyahia à l’Est, et Benyounès à l’Ouest



Demain, le chef de parti sera à Souk-Ahras et Tébessa alors que le 11 avril, il est attendu à El Oued et Biskra. Le lendemain, le SG du rassemblement national démocratique animera deux rassemblements populaires à Batna et Khenchela et le 13 avril, il se rendra à Ain M’lila (Oum El Bouaghi) dans la matinée et à Annaba dans l’après-midi. Le week-end, Ahmed Ouyahia le passera à l’Est du pays, avec 4 meetings programmés. Deux à Skikda et Constantine le vendredi, et deux autres à Mila et Jijel, prévus samedi prochain. Pour sa part, le président du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Benyounès, se rendra dans la ville de l'Ouest du pays, Mostaganem, pour y animer un meeting.

Pour leur part, certains partis politiques ont opté pour d'autres stratégies de campagne comme les rencontres de proximité avec les citoyens, l'organisation de conférences de presse et l'utilisation des réseaux sociaux pour expliquer leurs programmes. Le parti Tajamoue Amal El-Djazaïr (TAJ) lancera ainsi sa campagne électorale depuis la commune des Eucalyptus (Alger) par un meeting populaire qui sera suivi d'une rencontre de proximité avec les citoyens de cette commune et une autre avec la jeunesse de la commune de Bab Ezzouar avant de procéder au lancement d'un tournoi de football à Bourouba.

Le président du Front Elmoustakbel, Abdelaziz Belaid, animera, pour sa part, une conférence de presse au siège de son parti à Kouba (Alger) où il dévoilera les grandes lignes de son programme électoral, de même que le président du Rassemblement pour la Culture et la démocratie (RCD), Mohcine Belabbas, et le parti AHD 54 par son président, Ali Fawzi Rebaine.

Du côté de l’ANR, la campagne électorale sera lancée depuis l’Hexagone puisque Belkacem Sahli est attendu aujourd’hui pour animer un meeting à Marseille où une importante communauté algérienne est y établie. Le 2e jour de campagne, soit le 10 avril, il sera à Tébessa et se rendra le lendemain à Bechar. Le Secrétaire général de l’Alliance nationale républicaine a programmé deux meetings le 12 avril, le premier, dans la matinée à Boumerdès et le second, dans l’après-midi, à Bouira.



La majorité des partis a opté pour une approche interactive sur le Net



Le 13 avril, il ralliera El Eulma, dans la wilaya de Sétif, soit la circonscription électorale dans laquelle où il est tête de liste. Il clôturera cette première semaine par des rassemblements populaires prévus vendredi à Djelfa et Laghouat, plus exactement dans la commune de Brida, et samedi à El Bayadh et Naâma, dans la commune de Mecheria. Les réseaux sociaux ne sont pas en reste, puisque la majorité des partis politiques ont opté pour une approche interactive sur le Net pour lancer la campagne électorale avec pour objectif de gagner la confiance des électeurs. Une intense campagne est d'ailleurs menée depuis plusieurs jours sur les réseaux Pour ce qui concerne le Front national algérien, celui-ci a finalisé le programme des sorties de son président pour les deux premières semaines de campagne. M. Moussa Touati aura à animer jusqu’à trois meetings par jour, comme c’est le cas pour aujourd’hui où il est attendu à Ain-Defla (9h), Chlef (14h) et Relizane (17h).

Demain, le chef de parti enchaînera sur Mostaganem, Oran et Sidi Bel Abbès et achèvera sa tournée à l’ouest du pays le 11 avril par des rassemblements populaires prévues à Ain-Temouchent et Tlemcen.

Le 12 avril, il mettra le cap sur le Sud du pays et accomplira un véritable marathon pour rencontrer les électeurs de Bechar, puis Adrar le lendemain et In-Salah (Tamanrasset), le 14 avril. Le 15, le président du FNA est attendu à Ghardaïa et Laghouat tandis que le 16, il se rendra à Ouargla et Biskra. Il sera, le 17 avril, hôte de Khenchela et Batna avant de rallier le lendemain les wilayas de Guelma, El Tarf et Skikda. Le 19 avril, M. Touati est attendu à Jijel et Bejaia, le 20 avril à Sétif, Bordj Bou Arreridj et M’sila et le 21 avril à Djelfa et Tiaret. Mascara l’accueillera le 22 et 23 avril, il animera des meetings à Médéa, Blida et Tipasa. Le président du FNA sera par ailleurs à Alger le 24 avril, après une virée dans la matinée du même jour à Boumerdès.

