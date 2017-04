Le Premier ministre Abdelmalek Sellal demain à Djelfa : Promouvoir le développement local

D’abord une vérité indéniable : le volet social s’affirme toujours en bonne place dans le programme des visites qu’effectue le Premier ministre dans les wilayas.

Il en sera de même demain dans la wilaya de Djelfa, comme ce fut le cas à El-Oued où la visite du Premier ministre avait suscité des motifs de joie chez les citoyens qui avaient bénéficié pour certains de nouveaux logements après une longue attente, pour d’autres, d’actes de concession de terres agricoles. Dans cette wilaya des Hauts Plateaux, l’attente de la population liée à la prise en charge par l’Etat de ses multiples préoccupations sociales est aussi immense que son aspiration, somme toute légitime, d’accéder à un mode de vie meilleur.

Ce n’est certainement pas le manque de « potentiel » qui pourrait servir d’arguments pour justifier la persistance de quelques insuffisances compromettant, d’une façon où d’une autre, les efforts consentis pour l’amélioration du vécu social. Peut-être que la vraie raison réside dans la nécessaire « révolution des mentalités », à maintes reprises évoquée d’ailleurs dans les propos du Premier ministre au cours de ses visites d’inspection s’inscrivant dans le cadre du suivi et de la mise en œuvre du programme du Président de la République.

En termes de potentiel, la wilaya de Djelfa à vocation agro-pastorale dispose de plusieurs niches d’investissements, dont beaucoup sont parfaitement adaptées à la nouvelle orientation économique en vue de la diversification hors hydrocarbures. Le territoire majoritairement steppique de Djelfa a favorisé l’élevage ovin, et cette wilaya est déjà classée comme premier producteur national de viande ovine et de laine animale. La mise en place d’une industrie de transformation de cette matière première constitue, toutefois, une exigence à satisfaire dans les meilleurs délais. A Djelfa, le secteur agricole, qui a réalisé des résultats encourageants durant les précédentes années, est des plus prometteurs en termes de contribution au développement local et ce d’autant plus que cette wilaya a déjà bénéficié, en la matière, d’importants programmes de soutien de l’Etat. Sur un autre volet, les énergies renouvelables peuvent aussi servir de créneau d’investissement, notamment dans le domaine de la production de l’énergie solaire. Aussi, le positionnement géographique qui sert de trait d’union entre le nord et le sud du pays souligne avec insistance la nécessité de doter Djelfa d’une véritable plate-forme industrielle qui sera bénéfique en termes de mise en place de réseaux de sous-traitance spécialisés.

Quant à la promotion des acquis sociaux, il s’agit là d’un objectif qui est au cœur de la politique du Président de la République et mise en place par le Premier ministre qui, en 2013, avait réaffirmé à partir de Djefla, l’engagement de l’Etat à consacrer 30% de son PIB au volet social.

Karim Aoudia