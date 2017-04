Congrès arabe du travail : M. El-Ghazi au Caire

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi, prendra part aux travaux de la 44e session du Congrès arabe du travail qui se déroulera au Caire, indique un communiqué de ce ministère. Cette session "examinera le rapport du directeur général qui abordera des thèmes d'actualité, notamment la formation professionnelle, pilier des stratégies de développement durable dans le monde arabe à l'horizon 2030", souligne la même source.

Le Congrès "traitera également d'autres thèmes liés au monde du travail et de l'emploi tels l'entreprenariat et son rôle dans le développement et la promotion de l'emploi ainsi que le renforcement du rôle de la femme dans la mise en œuvre des programmes de développement durable".

Cette session "abordera aussi les questions relatives aux aspects de l'organisation et celles consacrées à la préparation de la participation arabe à la 106e session de la conférence internationale du travail qui se tiendra à Genève en juin prochain", note le communiqué. M. El Ghazi qui conduira une délégation tripartite (Gouvernement-employeurs-travailleurs) aura, à cette occasion, des entretiens avec le DG de l'OAT et avec ses homologues ministres en charge du travail et de l'emploi des pays arabes.