La montée en puissance d’un extrémisme religieux violent, radical, souvent exacerbé et aggravé par des conflits d’ordre géostratégique, rend nécessaire une riposte adéquate, collective pour en annihiler ses néfastes répercussions, sa dangereuse prolifération. Les pays du Sahel et d’autres contrées touchées par ce phénomène mortifère, désormais transfrontalier, en ressentent l’amère expérience. Plus que jamais, les intellectuels et les ulémas, les prédicateurs, les hommes politiques, les analystes les plus avertis, les exégètes les plus éminents, ont l’impérieux devoir de s'employer à cerner les causes véritables qui nourrissent l'extrémisme et la radicalisation, d’examiner ses mécanismes intimes, dans l’objectif prioritaire de renforcer une action concertée, ample et vigoureuse dans cette lutte contre le terrorisme et la diffusion indispensable des valeurs de modération, de tolérance, de coexistence pacifique et d’œuvrer à propager la culture de la paix et le rejet de la violence, en privilégiant le dialogue et la paix avec les porteurs d'autres religions et cultures, de faire barrage également au fourvoiement dogmatique, aux interprétations tendancieuses et sclérosées. Il n’est pas aussi excessif de préconiser, si cela n’est déjà accompli, la consolidation d’un réseau de réflexion entre gens concernés, et de consacrer au plus haut niveau, la coopération entre les parties en charge des affaires religieuses mais aussi avec tous les partenaires impliqués dans ce combat contre l'extrémisme et son corollaire, le terrorisme qui cible la stabilité et la paix des peuples. Le Sahel, pour ne citer que ce cas d’espèce, une région réputée porteuse d'un legs civilisationnel, ne saurait tolérer qu'un intrus délétère puisse parvenir à menacer sa sécurité et sa stabilité. Il doit faire face aux différentes menaces qui le guette particulièrement dans le domaine intellectuel et religieux.

Dans cette vaste entreprise de réhabilitation primordiale d’un islam de la tolérance, les jeunes sont appelés à se prémunir contre l'extrémisme, d'autant plus qu’ils sont une victime privilégiée des groupes extrémistes, en faisant preuve d’un authentique esprit d’écoute et d’adhésion au renouvellement raisonné du discours religieux pour qu'ils soient au diapason des défis à relever.

Il est certain que dans cette synergie d’efforts et de volonté commune, la valorisation de l’expérience indéniable de notre pays dans la lutte contre le terrorisme et les mesures qu’il a eues à mobiliser en matière de déradicalisation, sont d’un précieux concours et d’un apport non négligeable. L’Algérie, qui a eu à combattre ce fléau durant la tragique décennie noire, a su le vaincre avec le concours de toutes les forces vives de la nation. Elle en a tiré tous les enseignements et son exemple est reconnu par l’ensemble de la communauté internationale.

M. B.