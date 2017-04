Secteur public marchand : L'Unep appelle à sa réorganisation

L’Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP) a appelé, lors de la réunion de son Conseil national, à réorganiser le secteur public marchand afin de pouvoir concrétiser son plan de développement, a indiqué jeudi l'Union dans un communiqué.

« Le Conseil considère que pour que l’entreprise publique soit un des moyens de concrétisations des objectifs (visant à sortir l'économie national de sa dépendance aux hydrocarbures), la réorganisation et la clarification de la gestion des capitaux marchands de l'Etat est nécessaire», souligne l'organisation patronale à l'issue de cette rencontre présidée par Lakhdar Rekhroukh, président de l'Union. Selon l'Unep, il devient « impératif » de réfléchir et de mettre en place « à brève échéance », un mode d'organisation du secteur public marchand (SPM) qui sort en adéquation avec les orientations stratégiques induites par les différents plans de développement et les objectifs de rentabilité de l’Entreprise publique économique (EPE). Concernant le financement de l’économie, le Conseil de l'Unep appelle à la dynamisation de la Bourse capable de mobiliser l’épargne, engager des mécanismes d’emprunt sans intérêt, créer des fonds d'investissement apte à capter l’argent de l’informel, développer le partenariat public/privé et développer la relation université/entreprise. Le Conseil considère, par ailleurs, que le maintien d’un climat social serein où la relation de travail est basée sur un contenu économique, est prépondérant pour la concrétisation des objectifs assignés à l'entreprise.

L’Unep fait sien le renforcement du dialogue et de la concertation comme instrument efficace pour le règlement de toutes les questions liées à l'entreprise et à son devenir et partant de celui de ses personnels, est-il noté dans le communiqué.

« Les membres du Conseil national ont réaffirmé, à cette occasion, leur total engagement à ne ménager aucun effort pour contribuer à l'application des mesures prises par les pouvoirs publics et renforcer les perspectives de sortie de la crise que traverse le pays », souligne l'Unep. L'Union dit, dans ce sens, apprécier à sa juste valeur les mesures économiques prises visant à développer le tissu industriel dans les secteurs à fort potentiel, préserver et créer l’emploi et protéger la production nationale, moderniser le secteur bancaire et financier, développer et intensifier la démarche partenariat. La réunion du Conseil national de l'Unep se tient un mois après la 20e réunion Tripartite (gouvernement-patronat-syndicat) à Annaba et dans un contexte économique marqué par la diminution des recettes d’exportation du pays. « Cette donne dicte à l'entreprises nationale économique, notamment publique de redoubler d’efforts et de conforter son rôle de la croissance pour hausser sa situation à la sortie de crise et de la dépendance des hydrocarbures », a soutenu l'Unep. Au cours de la réunion du Conseil plusieurs thèmes ont été abordés et débattus dont particulièrement le financement de l’entreprise, la Bourse comme moyen de financement, le développement des exportations et le partenariat public/privé.