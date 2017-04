Accompagnement des exportateurs à Biskra : Création d’une cellule de douanes

Une cellule dépendant de l’administration des Douanes algériennes chargée de l’accompagnement des exportateurs de la wilaya de Biskra a été créée à la Chambre du commerce et de l’Industrie, CCI- Ziban, a annoncé jeudi à l’APS, le directeur de cette Chambre, Sadek Khalil. Cette cellule se chargera conformément aux missions qui lui ont été confiées d’écouter et d’orienter les exportateurs dans les démarches en rapport avec l’administration douanière entre autres, a précisé le même responsable détaillant que cette initiative lancée conjointement entre la CCI-Ziban et l’inspection des Douanes algériennes de Biskra a pour objectif également de rapprocher l’administration douanière des exportateurs tout en assurant tout l’accompagnement nécessaire et possible pour le développement de cette activité. Deux cadres de l’administration douanière ont été détachés pour la gestion de cette cellule, a révélé le même responsable, précisant que ce bureau implanté au siège de la chambre du commerce et de l’Industrie est ouvert chaque dimanche de 8h jusqu’à 16h30. Cette cellule devra entamer son mission à partir de la semaine prochaine, a-t-on ajouté.