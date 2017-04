Salon DJAZAGRO : L’italie en force

L’Italie qui prend part régulièrement au salon International de l'Industrie Agroalimentaire - Djazagro, sera présente, à la 15e édition de ce rendez-vous qui aura lieu du 10 au 13 avril au Palais des expositions de la Safex (Pins Maritimes). Ainsi, ce pays signe sa septième participation officielle à cette manifestation économique, notamment à travers l'ICE - l'Agence italienne pour le Commerce extérieur- dont un nombre record d'exposants est recensé, soit 56 entreprises.

Au total, 109 entreprises italiennes (dont 56 avec l'ICE) participent à l’édition de cette année, ce qui positionne l'Italie à la seconde place dans la liste des participants étrangers, derrière la France. Cette fois-ci encore, les entreprises italiennes présentes au Djazagro exposeront leurs technologies, les plus récentes, notamment dans les machines pour le conditionnement, les installations pour la production de pâtes alimentaires et couscous, les machines pour la production de crème glacée traditionnelle, les équipements pour la pasteurisation et la production de lait et dérivés, les machines pour la préparation du chocolat et des produits de pâtisserie, les équipements pour l’industrie de confiserie et bonbons ainsi que d’autres machines et équipements entrant dans l’industrie agroalimentaire. A ce propos, il ya lieu de noter que, l'Italie se positionne comme étant le premier fournisseur de l'Algérie en machines et équipements destinés aux besoins de l'industrie agroalimentaire, avec 63,65 millions de dollars d'exportations en 2016, soit une part de 40% du total des importations de l’Algérie, sous ce chapitre, suivi de la France et de la Chine. Les données fournies par l’ICE, indiquent que les équipements pour la boulangerie et la pâtisserie occupent la première place des exportations italiennes vers l'Algérie dans ce secteur, avec un montant de 18,59 millions de dollars en 2016 et une part de marché de 39,21%, suivi de la France et de la Chine. L'Italie est le premier fournisseur du pays concernant, en particulier, les machines et équipements pour la préparation des fruits et légumes avec 11,29 millions de dollars, les machines et équipements pour le traitement des viandes avec un montant de 6,26 millions de dollars, les fours pour boulangerie et pâtisserie avec 5,3 millions de dollars, et les machines et équipements pour l'industrie laitière avec 3,69 millions de dollars. Pour ce qui est du secteur des emballages et process pour l'industrie agroalimentaire, l’ICE indique que l'Italie demeure le partenaire privilégié de l’Algérie, en s’imposant à la première place des fournisseurs du pays en machines pour le conditionnement et le packaging, soit une part de marché de 45,78 % et un montant total de près de 50 millions de dollars en 2016, enregistrant une augmentation de 3% par rapport à l'année 2015. Des chiffres qui confirment que, le secteur des machines pour l'industrie agroalimentaire et l'emballage, en Algérie, représente un important marché pour l'Italie.

Dans cette optique, le Salon Djazagro constituera une opportunité pour les entreprises italiennes pour promouvoir et faire valoir leur technologie et nouer de nouveaux partenariats.

D. Akila