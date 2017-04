Guardiola entraîneur de Manchester City : « Cette saison a été une leçon pour moi »

L'entraîneur Pep Guardiola a estimé vendredi que sa première saison en demi-teinte à la tête Manchester City constituait «une leçon» pour lui, promettant aussi de meilleurs résultats la saison prochaine. «Je vais être meilleur, c'est sûr. Cette saison a été une leçon pour moi», a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse. Avant d'affronter Hull samedi, les «Citizens» pointent à la 4e place de la Premier League, à 14 points du leader Chelsea, contre qui ils ont perdu mercredi (2-1).

Sur la scène européenne, les Mancuniens ont été éliminés dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions par Monaco, alors qu'ils avaient atteint les demi-finales la saison passée sous la direction de Manuel Pellegrini.

«C'est normal quand vous avez sept, huit ou neuf années en tant qu'entraîneur de connaître une saison un peu moins réussie. Cela peut arriver. Mais vous apprenez de ça, vous ne le regrettez pas», a assuré Guardiola, qui a remporté deux fois la C1 avec le Barça.

«Je n'ai jamais pensé, à Barcelone, au Bayern, ou en arrivant ici, tout connaître. J'ai essayé de m'adapter autant que possible et je crois que nous serons meilleurs» la saison prochaine, a-t-il estimé, expliquant avoir eu conscience des problèmes du club dès ses premiers matches en août.

«J'ai su dès le premier match de Ligue des champions (barrages) contre le Steaua Bucarest, quand nous avons gagné 6-0. Normalement, nous aurions dû gagner 12-0. Nous avons manqué deux penalties et raté tellement d'occasions», a raconté l'Espagnol. «J'étais content car l'objectif était de se qualifier, mais après ça et les matches (en octobre) contre Everton (1-1) et Middlesbrough (1-1), j'ai réalisé qu'il nous faudrait jouer vraiment très bien pour gagner des matches.»

«C'est une année intéressante pour moi en tant que manager, pour grandir et gérer ce genre de situation», a continué le Catalan. «Je ne me suis pas plaint, je n'ai rien lâché. Nous avons encore de belles choses à décrocher cette saison», a conclu Guardiola, alors que Manchester City doit encore affronter Arsenal dimanche 23 avril en demi-finale de la Coupe d'Angleterre.