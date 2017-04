Ligue 2 (27e journée) : L'USM Blida et l'US Biskra eN ballottage favorable

L'USM Blida et l'US Biskra ont consolidé leurs chances de retrouver l'élite du football algérien, en battant respectivement l'AS Khroub (2-0) et le WA Boufarik (1-0) lors de la 27e journée de Ligue 2 Mobilis, disputée vendredi et marquée par une surprenante défaite à domicile du leader Paradou AC, qui s'est fait surprendre (1-0) par l'ASO Chlef. Décidée à conserver son fauteuil de dauphin, l'USMB a frappé fort d'entrée de jeu, en ouvrant le score dès la 21e minute par Aliouat, avant que Frioui ne revienne à la charge à l'heure de jeu pour sceller définitivement le succès des Vert et Blanc (2-0).

Une précieuse victoire à domicile, qui permet au club de la Ville des Roses de conserver sa 2e place au classement général, avec 45 points, au moment où l'AS Khroub recule à l'avant-dernière place, avec huit longueurs de retard sur le premier club non relégable, le GC Mascara. Mathématiquement, l'ASK n'est pas encore relégué, car il reste neuf points en jeu avant la tombée de rideau, mais vu sa situation actuelle, force est de reconnaître que ses chances de maintien sont minimes.

De son côté, l'US Biskra a longtemps buté sur la muraille boufarikoise, avant de trouver la faille à la 77e minute par Belgherbi, dont le but a propulsé le club des Zibans sur la troisième marche du podium, avec 42 points, au moment où son adversaire du jour, le WAB reste premier club relégable, avec 28 unités. Irrésistible pendant la première partie de la saison, le leader Paradou AC multiplie les maladresses depuis qu'il a assuré son accession en Ligue 1, car après sa défaite chez le MC El Eulma en match en retard pour la mise à jour du calendrier, il a concédé un 2e revers consécutif, et sur son propre terrain, en s'inclinant (1-0) face à l'ASO Chlef et le cinquième de la saison.

C'est Yedroudj qui a offert cette précieuse victoire aux Rouge et Blanc, à dix minutes du coup de sifflet final, préservant ainsi une infime lueur d'espoir pour l'ASO, qui compte huit points de retard sur le podium, à trois journées de la fin de la saison.

Dans le bas du tableau, c'est le MC El Eulma qui a réussi la meilleure affaire de cette 27e journée, en battant le CA Bordj Bou Arréridj (3-0), car cette précieuse victoire à domicile l'a propulsé à la 12e place du classement général, avec 5 longueurs d'avance sur le premier club relégable, le WA Boufarik.

Le succès Eulmi a été assuré par Belhamri (54'), Hamadache (87') et Djabali (sp 90'+1) et grâce auquel le club des Hauts-Plateaux se retrouve ex aequo avec le CRB Aïn Fekroun, ayant de son côté battu la JSM Béjaïa sur le score d'un but à zéro, grâce à Boukaroum, ayant transformé un penalty à la 25e minute. Les Tortues se maintiennent ainsi hors de la zone rouge, au moment où le club de Yemma Gouraya recule à la 4e place, avec deux longueurs de retard sur le podium.

Les duels entre clubs du milieu de tableau, en l'occurrence MC Saïda - JSM Skikda et GC Mascara - ASM Oran se sont soldés par des résultats nuls, et sur un score identique d'un but partout. Enfin, la lanterne rouge RC Arbaâ, bien qu'officiellement relégué en palier inférieur continue à jouer le jeu, comme en témoigne son dernier succès contre l'Amel Boussaâda (2-1).